Bugün İndirimde Neler Var? Lenovo Bilgisayarlardan Under Armour Ayakkabılara 29 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 29 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Tchibo kahvelerden Under Armour ayakkabılara kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 29.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Bugün Amazon’da indirime giren Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı, spor yaparken hem konfor hem de performans arayanlar için harika bir fırsat.
Kahve tutkunları için günün en keyifli anlarını taçlandıracak bir seçenek: Tchibo Eduscho Espresso Classic 1kg çekirdek kahve.
Lenovo LOQ i5-12450HX 16GB RAM
xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu
Bugün Hepsiburada’da indirime giren Erkek Çocuk Anaokul Çantaları, miniklerin okul yolculuklarını daha keyifli hale getirecek.
Tatlı isteğinizi gönül rahatlığıyla karşılamak için Züber Antep Fıstığı Kreması harika bir seçenek.
Madame Coco Benard 6 Kişilik 12 Parça Kahve Fincan Seti
Afra Kadın Bornoz Pudra
Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Starter Kit
Çekirdek Kahve 250gr - Brezilya
WHEY PROTEIN LANSMAN PROTEİN TAKVİYESİ
Trendyol marka indirimleri kapsamında şu anda indirime giren Vichy Dercos Anti-Dandruff Şampuan 390 ml, normal ve yağlı saç tipleri için ideal bir seçenek.
