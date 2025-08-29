onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Lenovo Bilgisayarlardan Under Armour Ayakkabılara 29 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Lenovo Bilgisayarlardan Under Armour Ayakkabılara 29 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.08.2025 - 12:21

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 29 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Tchibo kahvelerden Under Armour ayakkabılara kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 29.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı, spor yaparken hem konfor hem de performans arayanlar için harika bir fırsat.

Hafif yapısı ve darbe emici Charged Cushioning teknolojisi sayesinde adımlarınızı daha rahat hale getiriyor.

Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı

Kahve tutkunları için günün en keyifli anlarını taçlandıracak bir seçenek: Tchibo Eduscho Espresso Classic 1kg çekirdek kahve.

Yoğun aroması ve dengeli lezzetiyle ister espresso makinenizde ister filtre kahvede mükemmel sonuç veriyor. 1 kiloluk paket boyutuyla uzun süre keyfini çıkarabilir, her fincanda taze çekilmiş kahvenin mis gibi kokusunu hissedebilirsiniz.

Tchibo Eduscho Espresso Classic

Lenovo LOQ i5-12450HX 16GB RAM

Güçlü donanımıyla oyunlarda da günlük kullanımda da beklentilerinizi karşılayacak bir laptop arıyorsanız Lenovo LOQ i5-12450HX,  tam anlamıyla favoriniz olmaya aday. Hızlı performansı, geniş depolama kapasitesi ve güçlü işlemcisi sayesinde ister ders, ister iş, ister eğlence için kullanılabilir.

Lenovo LOQ i5-12450HX 16GB RAM

xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Ergonomik tasarımı sayesinde bel ve sırt desteği sunarak konforlu bir oturuş sağlıyor, ayarlanabilir özellikleriyle de kişisel kullanımınıza kolayca uyum sağlıyor. Dayanıklı yapısı ve modern tasarımıyla yalnızca oyunlarda değil, çalışma saatlerinizde de vazgeçilmeziniz olabilir.

xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Erkek Çocuk Anaokul Çantaları, miniklerin okul yolculuklarını daha keyifli hale getirecek.

Renkli çizgileri ve markanın ikonik logosuyla hem şık hem de eğlenceli bir tasarıma sahip olan bu çantalar, anaokuluna giden çocuklar için ideal boyutlarıyla kullanım kolaylığı sunuyor. 

Sepete özel fiyatı 1.099 TL

Anaokul Çantası

Okul sırt çantalarında sepette %50'ye varan indirim

Tatlı isteğinizi gönül rahatlığıyla karşılamak için Züber Antep Fıstığı Kreması harika bir seçenek.

Katkı maddesi ve koruyucu içermeyen, sadece meyve şekeriyle tatlandırılan bu lezzet, hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif sunuyor.

Sepete özel fiyatı 344,99 TL

Züber Antep Fıstığı Kreması 200 gr

Madame Coco Benard 6 Kişilik 12 Parça Kahve Fincan Seti

Misafirlerinize şık bir sunum yapmak ya da kahve keyfinizi daha özel hale getirmek isterseniz Madame Coco Fincan Seti tam size göre. Zarif tasarımıyla sofralara estetik bir dokunuş katarken, kaliteli yapısıyla uzun süre keyifle kullanabileceğiniz bir set. 

Sepete özel fiyatı 450 TL

Madame Coco Benard 6 Kişilik 12 Parça Kahve Fincan Seti

Afra Kadın Bornoz Pudra

Banyodan sonra aradığınız o hafiflik ve konforu sunan Afra %100 pamuk pike bornozlar, üstün kaliteli doğal Ege pamuğundan üretiliyor. Yumuşacık dokusu ve nefes alabilen yapısı sayesinde cildinize ferah ve konforlu bir his bırakacak.

%25 indirim oranıyla fiyatı 1,012.50 ₺

Afra Kadın Bornoz Pudra

Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Starter Kit

Cilt bakımına hızlı ve etkili bir başlangıç yapmak isteyenler için Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Starter Kit şu anda %35 indirimde! 

İndirimli fiyatı  844.94 TL.

Miracle Starter Kit

Çekirdek Kahve 250gr - Brezilya

Dengeli aroması ve yumuşak içimiyle günün her anına eşlik ediyor. Taze çekilmiş kahvenin mis gibi kokusunu evinize taşırken, ister filtre kahvede ister espresso makinesinde mükemmel sonuç veriyor.

Sepette %45 indirimli fiyatıyla 688 .90 TL

Çekirdek Kahve 250gr - Brezilya

WHEY PROTEIN LANSMAN PROTEİN TAKVİYESİ

Whey Protein, sporcular ve aktif yaşam tutkunları arasında en çok tercih edilen protein takviyesi olmaya devam ediyor. Kas gelişimine destek olurken, günlük protein ihtiyacınızı lezzetli ve pratik bir şekilde karşılamanızı sağlıyor. 

%40 indirim oranı ve  'onedio' kodu ile ekstra %10 indirim.

WHEY PROTEIN

Trendyol marka indirimleri kapsamında şu anda indirime giren Vichy Dercos Anti-Dandruff Şampuan 390 ml, normal ve yağlı saç tipleri için ideal bir seçenek.

Kepek sorununu etkili bir şekilde kontrol etmeye yardımcı olurken, saçları nazikçe temizliyor ve ferah bir his bırakıyor.

2. üründe %30 indirim fırsatı!

Vichy

