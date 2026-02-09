onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 9 Şubat 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 9 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.02.2026 - 13:27

Haftaya bomba gibi bir başlangıç yapmaya hazır mısın? 9 Şubat Pazartesi günü, hem damak tadına hitap edecek sağlıklı atıştırmalıklardan hem de cilt bakımını zirveye taşıyacak dünyaca ünlü markalardan efsane haberler getirdik. Sevgililer Günü hazırlıklarının hız kazandığı bu günlerde, 1500 TL’ye varan büyük indirimler ve sürpriz kuponlarla dolu dolu bir alışveriş rehberi seni bekliyor!

Bu içerik 09.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Tatlı krizlerinize protein dolu, masum ve bir o kadar da lezzetli bir çözüm getirmeye ne dersiniz?

Tatlı krizlerinize protein dolu, masum ve bir o kadar da lezzetli bir çözüm getirmeye ne dersiniz?

Brownie lezzetinden ödün vermeden, yüksek protein içeriğiyle formunuzu korumanıza yardımcı olan bu karışım, sadece su veya süt ekleyerek dakikalar içinde hazır hale geliyor. Düşük şeker oranıyla spor sonrası veya ara öğünler için mükemmel bir alternatif sunan çikolata aromalı bu karışım, sağlıklı beslenmeyi bir lezzet şölenine dönüştürüyor. Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz bu sağlıklı kaçamakla hem kendinizi hem de kaslarınızı ödüllendirin.

Animaljoy Protein Brownie Mix (500G)

Kışın yorgunluğunu ayaklarınızdan tek seferde silip atarak bebeksi bir yumuşaklığa kavuşun!

Kışın yorgunluğunu ayaklarınızdan tek seferde silip atarak bebeksi bir yumuşaklığa kavuşun!

Kişisel bakımına özen gösterenlerin favori listesinde yer alan maske setleri, uygun fiyatıyla da büyük bir avantaj sağlıyor.

Tatlı krizlerini en sağlıklı ve lezzetli yoldan çözerken bütçeni de korumanın tam zamanı!

Tatlı krizlerini en sağlıklı ve lezzetli yoldan çözerken bütçeni de korumanın tam zamanı!

Züber’in sevilen meyve barları ve sağlıklı atıştırmalıklarında geçerli olan %45’e varan dev indirim fırsatı başladı. Katkısız ve doğal içerikli bu lezzetleri stoklamak, gün boyu enerjini yüksek tutmak için bu kampanyayı kaçırmamalısın. Çantana bir tane atıp her an sağlıklı kalmak şimdi çok daha avantajlı.

Züber Sağlıklı Atıştırmalıklar

En sevdiğin kahve keyfini ikiye katlayıp sevdiklerinle paylaşman için harika bir bahane!

En sevdiğin kahve keyfini ikiye katlayıp sevdiklerinle paylaşman için harika bir bahane!

Kahve Dünyası’nın seçili lezzetlerinde geçerli olan 2. ürün 1 TL kampanyasıyla kahve keyfin hiç bitmesin. İster kendine bir stok yap ister arkadaşınla paylaş, bu fırsatla günün en keyifli anı çok daha ekonomik hale geliyor. Damak tadına uygun favori kahvelerini seçmek için hemen linke göz atabilirsin.

Kahve Dünyası Seçili Ürünler

Sevgililer Günü şıklığını yakalarken sepetindeki sürpriz kuponlarla modunu yükselt!

Sevgililer Günü şıklığını yakalarken sepetindeki sürpriz kuponlarla modunu yükselt!

Grimelange’ın özel koleksiyon elbiselerinde geçerli olan 100 TL kupon ve sepette %20 ek indirim fırsatı seni bekliyor. Üstelik 2 al %5, 3 al %10 gibi katlanan indirimlere ek sürpriz kuponlarla gardırobunu yenilemek çok keyifli olacak. 14 Şubat gecesi için o hayalindeki elbiseyi en uygun fiyata kapmanın tam sırası.

Grimelange Sevgililer Günü Elbiseleri

En sevilen makyaj favorilerini tek bir kutuda buluşturup ona profesyonel bir güzellik deneyimi armağan edin!

En sevilen makyaj favorilerini tek bir kutuda buluşturup ona profesyonel bir güzellik deneyimi armağan edin!

L'Oreal Paris'in dillerden düşmeyen maskarasından kusursuz bitişli rujlarına kadar en popüler ürünlerini bir araya getiren bu hediye seti, Sevgililer Günü için hem şık hem de kullanışlı bir seçenek sunuyor.  

L'Oreal Paris Sevgililer Günü Hediyesi, Makyaj Favorilerinden Oluşan Hediye Kutusu

Cilt bakım rutinini profesyonel dokunuşlarla yenilemek isteyenlere müjde: Missha'da dev gün!

Cilt bakım rutinini profesyonel dokunuşlarla yenilemek isteyenlere müjde: Missha’da dev gün!

K-Beauty dünyasının öncüsü Missha’nın marka gününe özel, seçili ürünlerde 2. ürün sadece 1 TL. Serumlardan güneş kremlerine kadar dünyaca ünlü bu ürünleri yarı fiyatına getirmek için bu eşsiz kampanyayı mutlaka değerlendirmelisin. Cildine hak ettiği bakımı sunarken bu avantajlı fiyatları kaçırmak olmaz.

Missha Marka Günü Ürünleri

Kalp detaylı düğmeleriyle romantik bir şıklık yakalayıp kış kombinlerinize sevgi dolu bir dokunuş katın!

Kalp detaylı düğmeleriyle romantik bir şıklık yakalayıp kış kombinlerinize sevgi dolu bir dokunuş katın!

Shade'in bu bisiklet yaka triko hırkası, yumuşacık dokusu ve üzerindeki zarif kalp figürlü düğmeleriyle Sevgililer Günü ruhunu gardırobunuza taşıyor. 

Shade Kalp Düğmeli Bisiklet Yaka Triko Hırka

Saçlarınıza zarar vermeden hem pürüzsüz düzlük hem de göz alıcı bukleler kazandıran profesyonel bakımı keşfedin!

Saçlarınıza zarar vermeden hem pürüzsüz düzlük hem de göz alıcı bukleler kazandıran profesyonel bakımı keşfedin!

Argan yağıyla zenginleştirilmiş plakaları ve ThermoShield teknolojisi sayesinde saçlarınızı aşırı ısıdan koruyan bu düzleştirici, iyonik bakımıyla elektriklenmeyi önleyip doğal bir parlaklık kazandırıyor. 

Philips ThermoShield ve İyonik Bakımlı Saç Düzleştirici

Evinizdeki temizlik standartlarını en üst seviyeye çıkarıp kendinize daha fazla vakit ayırmanın lüksünü yaşayın!

Evinizdeki temizlik standartlarını en üst seviyeye çıkarıp kendinize daha fazla vakit ayırmanın lüksünü yaşayın!

10.000 Pa emiş gücü ve kenar köşelere ulaşan uzatılabilir yan fırçasıyla kusursuz temizlik sunan Roborock S8 MaxV Ultra, 60 °C sıcak suyla kendi paspasını yıkayan hepsi bir arada yuvasıyla fark yaratıyor. Kaldırılabilir paspas fonksiyonu sayesinde halılarınızı ıslatmadan hem süpürme hem de silme işlemini aynı anda bitiren bu teknoloji harikası, ev işlerini tamamen otomatiğe bağlıyor.

Roborock S8 MaxV Ultra Robot Süpürge

Türk kahvesi keyfinizi her yudumda sanatla buluşturan, tamamen el emeği bu özel tasarımla tanışın!

Türk kahvesi keyfinizi her yudumda sanatla buluşturan, tamamen el emeği bu özel tasarımla tanışın!

Kızıl Deniz’in büyüleyici tonlarından ilham alınarak hazırlanan bu el yapımı seramik fincan, modern çizgileri ve estetik duruşuyla kahve sunumlarınıza bambaşka bir ruh katıyor. Her biri benzersiz detaylara sahip olan bu parça, hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize unutulmaz bir hediye vermek için harika bir seçenek. Şıklığı ve el işçiliğinin zarafetini bir arada sunan bu fincan, mutfak koleksiyonunuzun en nadide parçası olmaya aday.

Kızıl Deniz El Yapımı Seramik Türk Kahvesi Fincanı

Gardırobunuza genç ve dinamik bir soluk getirecek sezonun en trend parçalarını özel indirimlerle keşfedin!

Gardırobunuza genç ve dinamik bir soluk getirecek sezonun en trend parçalarını özel indirimlerle keşfedin!

Dilvin’in modern çizgileri ve kaliteli dokularıyla hazırlanan koleksiyonunda, günlük şıklıktan gece davetlerine kadar her ana uyum sağlayacak yüzlerce seçenek seni bekliyor. 

Dilvin Kadın Giyim Ürünleri

