Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.02.2026 - 12:27

Bütçe dostu indirimlerden hayatı kolaylaştıran teknolojik mucizelere kadar uzanan bu rehberle, haftanın kazananlarını keşfetmeye ve alışveriş listeni en popüler ürünlerle güncellemeye hazır mısın? İşte bu haftanın en çok satanları!

Bu içerik 08.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Güne zinde başlamak isteyenler için Fropie’nin yeni granolaları %40 indirimli fiyatlarla satışta.

Katkısız ve doğal içerikleriyle hem kahvaltılarınız hem de yoğurt kaseleriniz bayram edecek. Haftanın indirimlerinde kendinize yapabileceğiniz en büyülük iyilik bu ürün.

Fropie Yeni Granola Ailesi

Asla solmayacak bir bahar dalını kendi ellerinizle inşa edip dekorasyonunuza renk katın!

Baharı evinize taşıyan bu 430 parçalık set, pastel tonlardaki çiçeklerle kaplı iki zarif daldan oluşuyor. Özellikle Sevgililer Günü veya doğum günleri için anlamlı ve kalıcı bir seçenek arayanların bu haftaki favorisi oldu.

LEGO Kiraz Çiçekleri Kutlama Hediyesi 40725

Milyonlarca okuru peşinden sürükleyen bu gizem dolu resimlerin ardındaki ürpertici gerçekleri keşfetmeye hazır mısınız?

30’dan fazla dile çevrilen ve dünya çapında 3 milyondan fazla okura ulaşan Uketsu’nun bu sarsıcı eseri, gerilim severlerin kitaplığında başköşeye yerleşti. Sıradan görünen resimlerin içine gizlenmiş dehşet verici sırları deşifre eden kitap, okuyucuyu her sayfada daha derin bir merakın içine çekiyor. 

Tuhaf Resimler - Uketsu

Yapay zeka desteğiyle pürüzsüz bir cilde giden yolu kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürün!

Philips Lumea’nın bu gelişmiş modeli, yüz, vücut ve hassas bölgeler için sunduğu özel başlıklarla profesyonel lazer konforunu evinize getiriyor. Şık çanta hediyesiyle birlikte gelen bu teknoloji harikası, kişisel bakım rutinine yatırım yapmak isteyenlerin haftalık tercihlerinde ilk sırada.

Philips Lumea IPL Tüy Alma Cihazı BRI953/01

Sabah kahvelerinizi bir şölene dönüştürecek şık ve güçlü bir yardımcı mutfağınıza geliyor!

800 Watt gücüyle kahvenizi tam kıvamında hazırlayan Schafer Robusta, modern siyah tasarımıyla mutfak tezgahınıza asalet katacak. Hem pratik kullanımı hem de dayanıklı yapısıyla filtre kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olan bu makine, haftanın en dikkat çeken fiyat düşüşlerinden birine sahip. Normalde 1.665 TL olan bu şık makine, büyük indirimle sadece 1.099 TL’ye sizi bekliyor.

Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesi

Kış aylarının getirdiği kuru havayı geride bırakıp evinizde taptaze ve nemli bir nefes alanı yaratın!

Özellikle kaloriferlerin havayı kuruttuğu bu günlerde, hem sağlığınız hem de cildiniz için en büyük yardımcınız olacak. Şık tasarımıyla her odaya uyum sağlayan bu buhar makinesi, haftanın en çok satan ev yaşam ürünleri arasında yer alıyor.

Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-3140

Tatlı krizlerini suçluluk duymadan, en sağlıklı ve protein dolu şekilde geçiştirin!

Protein Ocean’ın 12 adetlik karma kutusu, farklı lezzetleri bir arada denemek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Formunu korurken lezzetten ödün vermek istemeyenlerin sepetinden eksik etmediği bu kutu, haftanın en popüler atıştırmalığı seçildi.

Protein Ocean Protein Bar Karma Paket

Kışın yorgunluğunu ayaklarınızdan tek seferde silip atarak bebeksi bir yumuşaklığa kavuşun!

Mjcare’in bu mucizevi 3’lü peeling paketi, ayaklardaki sertleşmiş derileri ve ölü hücreleri zahmetsizce temizlemenize yardımcı oluyor. Kişisel bakımına özen gösterenlerin haftalık bakım rutininde mutlaka yer verdiği bu set, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Mjcare Miracle Foot Peeling Pack (3'lü Set)

Spor hedeflerinize daha hızlı ulaşmanız için ihtiyacınız olan tüm destekleyiciler tek bir pakette birleşti!

Antrenman veriminizi artıracak ve kas gelişiminizi destekleyecek temel ürünlerden oluşan bu fitness paketi, spora yeni başlayanlar için tam bir yol haritası sunuyor. 

Protein Ocean Fitness Paketi

Cildinizin ihtiyaç duyduğu pürüzsüzlüğü ve aydınlığı üç güçlü içerikle tek bir rutinde yakalayın!

Leke eğilimli ciltleri pürüzsüzleştirmeye ve aydınlatmaya yardımcı Niacinamide %10 + Zinc %1 serumu ile cilt bariyerinizi desteklerken daha duru bir görünüme kavuşabilirsiniz. Göz çevresindeki koyu halka ve şişlik görünümünü hedefleyen su bazlı Caffeine Solution %5 + EGCG serumu ise bakışlarınıza anında daha canlı ve aydınlık bir ifade katar. 

The Ordinary Aydınlatıcı ve Nemlendirici Serum Seti

Çocuklarınızın geleceğine yatırım yaparken kaliteli ve eğlenceli içeriği bir arada sunun!

Yükselen Zeka’nın uzman kadrolar tarafından titizlikle hazırlanan eğitim setleri, hem baskı kalitesi hem de çocuk dostu içerikleriyle ebeveynlerin ilk tercihi oluyor. Miniklerin öğrenme sürecini keyifli bir serüvene dönüştüren bu setlerle dolu dolu bir gelişim süreci onları bekliyor.

Yükselen Zeka Eğitim Setleri

