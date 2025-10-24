onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 24 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
24.10.2025 - 15:42

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 24 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Armonika indiriminden Adidas Terrex ayakkabıya pek çok ürün, özel fiyatlarla öne çıkıyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Soğuklarda sizi sarıp sarmalayacak Yataş Bedding Bambu Çift Kişilik Yorgan, günün fırsatları arasında yer alıyor.

Buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Soğuk, rüzgâr ya da yağmur fark etmez! Outdoor severlerin favorisi Adidas Terrex şimdi indirimde.

Şehirde ya da doğada, adımlarını artık daha sağlam atmak istersen linkini buraya bıraktım.

Stilini korurken üşümemek isteyenler buraya!

Jack & Jones’un şık ve kullanışlı montu bugüne özel indirimle seni bekliyor.

Linkini buraya bıraktım.

Tefal Ingenio Ceramic Renew Tava Seti, hem dayanıklı hem de zamansız bir yatırım.

Yeni nesil yapışmaz seramik kaplama sayesinde günden güne sağlıklı, az yağ ile pişirme işlemiyle zahmetsiz sonuçlar elde edebilirsin.

Linki burada.

Temizlik ürünleri arasında herkesin radarında olan Yeni Solo Cam Yüzeylere Özel Temizlik Havlusu, 2 al 1 öde fırsatıyla öne çıkıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun süredir beklenen Eğlenceli Bay & Bayan Serisinde 2 al 1 öde!

Renkli, enerjik ve uygun fiyatlı!

Linki burada.

Missha Marka Günü Başladı!

Tüm indirimlere ek ikinci üründe %70 indirim fırsatı seni bekliyor.

Buradan ulaşabilirsin.

Zühre Ana Fermente Sirkelerde 2 al 1 öde!

Ekim ayına özel bu kampanyadan yararlanmak istersen linki burada.

Petzzshop kedi ödüllerinde 3 al 2 öde!

Minik dostların için lezzetli ödüller! 

Tüm indirimlere ek 3 al 2 öde fırsatıyla stok yapmanın tam zamanı.

Linki burada.

Seyahat planı yapanlara müjde!

Paen'in şık ve dayanıklı valizlerinde net %20 indirim fırsatını kaçırma!

Linki burada.

Yoğun nem, uygun fiyat!

MjCare Deep Hydrating Lip Mask şimdi piyasadaki en düşük fiyatla satışta.

Buradan ulaşabilirsin.

Sonbahar gardırobunu yenileme zamanı!

Armonika’nın çok satan parçalarında %60’a varan dev indirimler başladı.

Buradan göz atabilirsin.

