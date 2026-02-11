onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 11 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.02.2026 - 12:31 Son Güncelleme: 11.02.2026 - 12:54

11 Şubat Çarşamba gününe, hem kendinizi şımartacak kişisel bakım ürünleri hem de evinizin havasını değiştirecek şık detaylarla dolu bir listeyle başlıyoruz! Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, Seiko saatlerdeki dev kupon fırsatından Bella Maison’un estetik dünyasına kadar her kategoride en kazançlı seçimleri sizin için derledik. Alışveriş listeni güncellemeden önce bugünün bu parlayan fırsatlarına mutlaka göz at!

Bu içerik 11.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dış dünyayı tamamen sessize alıp müziğin en saf haline odaklanırken, tüy kadar hafif bir konforun tadını çıkarın!

Dış dünyayı tamamen sessize alıp müziğin en saf haline odaklanırken, tüy kadar hafif bir konforun tadını çıkarın!

Anker Space A40, %98'e varan gürültü engelleme kapasitesiyle en kalabalık ortamlarda bile size özel bir huzur alanı yaratıyor. Ultra kompakt tasarımıyla kulağınızda olduğunu unutturacak kadar hafif olan bu kulaklık, tek şarjla 50 saate varan çalma süresiyle sizi asla yarı yolda bırakmıyor. 

Anker Space A40 Bluetooth Kulaklık

Bakım rutininizi tek bir cihazla profesyonel seviyeye taşıyın!

Bakım rutininizi tek bir cihazla profesyonel seviyeye taşıyın!

Philips OneBlade'in devrim niteliğindeki hibrit teknolojisi, sakallarınızı şekillendirirken veya vücut tüylerinizi düzeltirken cildinizi tahriş etmeden pürüzsüz bir sonuç vadediyor. Islak veya kuru kullanım özgürlüğü sunan bu seti; cilt koruma sistemi sayesinde en hassas bölgelerde bile güvenle kullanabilirsiniz. 

Philips OneBlade Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Diş hekimi koltuğundaki o ferahlık ve temizlik hissini her gün evinizde yaşamanın en pratik yoluyla tanışın!

Diş hekimi koltuğundaki o ferahlık ve temizlik hissini her gün evinizde yaşamanın en pratik yoluyla tanışın!

300 ml su haznesi ve 5 farklı moduyla diş aralarındaki ulaşılması zor bölgeleri saniyeler içinde temizleyen H2ofloss Kablosuz Ağız Duşu, ağız hijyeninizi bir üst seviyeye taşıyor. Gülüşünüzdeki farkı ilk kullanımda hissedeceksiniz.

H2ofloss Şarjlı Kablosuz Ağız Duşu

Selpak Kaşmir El ve Yüz Havlularında 2 Al 1 Öde Fırsatı Başladı!

Selpak Kaşmir El ve Yüz Havlularında 2 Al 1 Öde Fırsatı Başladı!

Bu fırsat tam bana göre diyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

Evinize bahar tazeliği ve şıklığı getiren Bella Maison dokunuşlarıyla yaşam alanınızı baştan yaratın!

Evinize bahar tazeliği ve şıklığı getiren Bella Maison dokunuşlarıyla yaşam alanınızı baştan yaratın!

Mutfaktan yatak odasına, banyodan dekorasyona kadar evin her köşesine zarafet katan Bella Maison Marka Günü’ne özel; 1000 TL’lik alışverişe 300 TL indirim avantajı başladı.  

Bella Maison Ev ve Yaşam Ürünleri

Zamanın ötesinde bir şıklığı bileğinize taşırken, Seiko’nun prestijli dünyasına özel kupon fırsatıyla adım atın!

Zamanın ötesinde bir şıklığı bileğinize taşırken, Seiko’nun prestijli dünyasına özel kupon fırsatıyla adım atın!

Saat dünyasının efsane markası Seiko’da, 10000 TL ve üzeri alışverişlerinizde anında 2000 TL indirim sağlayan özel kupon sizi bekliyor. Hem mekanik ustalığıyla büyüleyen otomatik modellerde hem de modern tasarımlarda geçerli olan bu fırsat, kendinize veya sevdiğinize ömürlük bir Sevgililer Günü hediyesi almak için muazzam bir seçenek.

Seiko Marka Saat Koleksiyonu

Cildinizin ihtiyacı olan uzman bakımı Bioderma kalitesiyle keşfederken sepetinizdeki dev indirimin keyfini çıkarın!

Cildinizin ihtiyacı olan uzman bakımı Bioderma kalitesiyle keşfederken sepetinizdeki dev indirimin keyfini çıkarın!

Eczacıların ve dermatologların bir numaralı tercihi Bioderma ürünlerinde, 1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde tam 400 TL indirim fırsatı başladı. Cilt tipinize uygun temizleyiciler, nemlendiriciler ve güneş koruyucuları stoklamak, cildinize profesyonel bir yatırım yapmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. 

Bioderma Cilt Bakım Ürünleri

Mutfakta doğal ve sağlıklı bir dokunuş arayanlar için katkısız lezzetler şimdi çok daha avantajlı!

Mutfakta doğal ve sağlıklı bir dokunuş arayanlar için katkısız lezzetler şimdi çok daha avantajlı!

Sağlıklı yaşamı bir alışkanlık haline getiren Wefood ürünlerinde, tüm ürünlerde %40’a varan indirim sizi bekliyor. Hindistan cevizi yağından glutensiz unlara, süper gıdalardan doğal atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede sunulan bu fırsatla, mutfak stoklarınızı en saf ürünlerle yenileyin.  

Wefood Doğal ve Sağlıklı Gıdalar

Çocuklarınızın zekasını ve becerilerini oyunla geliştirirken, kütüphanenizi en kârlı şekilde zenginleştirin!

Çocuklarınızın zekasını ve becerilerini oyunla geliştirirken, kütüphanenizi en kârlı şekilde zenginleştirin!

Eğitimi eğlenceyle birleştiren Yükselen Zeka’nın tüm eğitici setlerinde geçerli olan 4 al 3 öde fırsatı başladı. Hem kaliteli vakit geçirmek hem de gelişim basamaklarını sağlam adımlarla çıkmak için bu sepet fırsatını kaçırmayın.

Yükselen Zeka Eğitici Setler

Spor salonundan şehir sokaklarına uzanan konforu Los Ojos şıklığıyla tamamlayın, sepetinizde ekstra avantaj yakalayın!

Spor salonundan şehir sokaklarına uzanan konforu Los Ojos şıklığıyla tamamlayın, sepetinizde ekstra avantaj yakalayın!

Modern tasarımları ve vücudu saran kaliteli dokularıyla tanınan Los Ojos ürünlerinde, 2. ürüne %20 indirim fırsatı başladı. Antrenman performansınızı artıracak yüksek belli taytlardan, günlük stilinize eşlik edecek dikişsiz (seamless) bluz ve büstiyerlere kadar geniş bir koleksiyon sizi bekliyor. 

Los Ojos Trendyol Mağazası

Güne enerji dolu, sağlıklı ve lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler için yeni granola ailesiyle tanışın!

Güne enerji dolu, sağlıklı ve lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler için yeni granola ailesiyle tanışın!

Fropie’nin doğal ve katkısız içeriğiyle hazırlanan yeni granola ve yulaf ezmesi çeşitlerinde %40 indirimli fiyatlar sizi bekliyor. Şeker ilavesiz, bol lifli ve birbirinden lezzetli bu yeni seriyle kahvaltı ve ara öğünlerinizi hem daha keyifli hem de çok daha ekonomik hale getirin.

Fropie Yeni Granola Ailesi %40 İndirimli

K-Beauty’nin ışıltısını cildinize taşırken, Sevgililer Günü’ne özel bu dev güzellik fırsatını kaçırmayın!

K-Beauty’nin ışıltısını cildinize taşırken, Sevgililer Günü’ne özel bu dev güzellik fırsatını kaçırmayın!

Uzak Doğu cilt bakımının öncü markalarından Bibimcos, Sevgililer Günü’ne özel tüm ürünlerinde %55 indirim sunuyor. Cildinizi derinlemesine nemlendiren, tazeleyen ve pürüzsüzleştiren bu profesyonel bakım ürünlerini koleksiyonunuza eklemek ve gün boyu sürecek bir ışıltı kazanmak için şimdi tam zamanı.

Limonian Bibimcos Ürünleri %55 İndirimle

Sofralarınıza çiftlik tazeliğini ve sütün en saf halini getiren doğal lezzetlerle yemeklerinizin lezzetini ikiye katlayın!

Sofralarınıza çiftlik tazeliğini ve sütün en saf halini getiren doğal lezzetlerle yemeklerinizin lezzetini ikiye katlayın!

Gülcan Hanım’ın Çiftliği’nden geleneksel yöntemlerle hazırlanan, katkısız ve mis kokulu tereyağlarında %15 indirim fırsatı başladı. Kahvaltılarınızın ve yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak bu doğal ürünleri, hem sağlıklı hem de çok daha avantajlı fiyatlarla mutfağınıza taşımak için harika bir fırsat.

Gülcan Hanım'ın Çiftliği %15 İndirimli Tereyağları

Tarzınıza cesur bir dokunuş katarken Sevgililer Günü coşkusunu yarı yarıya indirim avantajıyla yaşayın!

Tarzınıza cesur bir dokunuş katarken Sevgililer Günü coşkusunu yarı yarıya indirim avantajıyla yaşayın!

Özgün tasarımları ve modern çizgileriyle dikkat çeken VOID markasında, Sevgililer Günü’ne özel net %50 indirim başladı.  

VOID Sevgililer Gününe Özel %50 İndirim

