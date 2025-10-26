Bu Zeka Sorularını Sadece %5’lik Kesim Çözebiliyor!
Zeka seviyeni gerçekten test etmeye cesaretin var mı? Bu testte karşına çıkacak sorular öyle basit mantık oyunları değil. Sadece en dikkatli, en analitik düşünen ve zihnini sonuna kadar zorlayan %5’lik bir kesim bu testi tam puanla geçebiliyor. Her soruda beyninin farklı bir köşesini çalıştıracak, bazılarına uzun uzun bakacak, belki de bazılarını çözmek için tekrar tekrar deneyeceksin.
1. Bir adam kare şeklinde ve dört cephesi de güneye bakan bir ev inşa ediyor. Eğer bu eve büyük bir ayı uğrarsa o ayının rengi ne olur?
2. Elimdeki çiçeklerin ikisi hariç tamamı papatya, ikisi hariç tamamı gül ve ikisi hariç tümü karanfil olduğuna göre elimde hangi çiçekten, kaç tane bulunmaktadır?
3. Dört basamaklı, rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı olan ABCD sayısından, bu sayının tersi olan DCBA sayısı çıkartılıyor. Eğer elde edilen sonuç, bu sayının rakamlarının küplerinin toplamına eşit ise bu sayı kaçtır?
4. 5 makine, 5 dakikada, 5 düğme yapıyorsa, 100 makine, 100 düğmeyi kaç dakikada yapar?
5. Bir saatin akrebi ile yelkovanı günde kaç kez üst üste gelir?
6. AHMET kelimesinin harfleriyle kaç farklı 5 harfli kelime yazılabilir? (Anlamlı olması gerekmez)
7. Bir otelde 100 oda var. Her oda başlangıçta kapalı. kişi tüm kapıları açıyor. kişi 2’nin katı olan odaların kapılarını ters çeviriyor (açık → kapalı, kapalı → açık). kişi 3’ün katı olanları ters çeviriyor... kişi sadece 100. odayı çeviriyor. Sadece kaç oda açık kalır?
8. Bir merdivenin 1. basamağından başlanarak her adımda ya 1 ya da 2 basamak çıkılabiliyor. 5. basamağa kaç farklı yolla çıkılabilir?
9. Bir adamın 2 kızı vardır. Her kızın 1 erkek kardeşi vardır. Adamın toplam kaç çocuğu vardır?
