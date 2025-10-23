Bu Yaparım/Yapmam Testine Göre Hangi Şarkıcısın?
Bir şeyi ya yaparsın ya da yapmazsın. Ya seversin ya da sevmezsin. Ya yersin ya da yemezsin.
Yapıp yapmadığın şeylere bakarak hangi şarkıcı olduğunu söyleyeceğiz!
1. Sahnede düşsem, düştüğüm yerden kalkıp dansa devam ederim.
2. Şarkıcı olursam konserde seyirciye mikrofonu uzatıp “hadi siz söyleyin” derim.
3. Bir şarkıda rap kısmı varsa, sözleri yarım yamalak da olsa girişirim.
4. Arabada tek başıma giderken camları açıp bağıra bağıra şarkı söylerim.
5. Birine sesim güzelse sürpriz doğum günü şarkısı söylerim.
6. Playliste gizli gizli arabesk şarkılar eklerim.
7. Bir şarkıyı söylerken jest ve mimikleri abartarak oynarım.
8. Arkadaş ortamında “hadi sen söyle” denince itiraz etmeden şarkıya girerim.
9. Bir şarkının melodilerini alıp sözlerini kendi kafama göre değiştiririm.
10. Şarkıcı olsam kuliste sürekli ilginç içecekler içerim.
Aleyna Tilki!
Sıla!
Güllü!
Bengü!
