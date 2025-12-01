Senin için ideal partner, mutluluğunu her şeyin önünde tutan bir partner. Her zaman seninle vakit geçirmek için planlar yapar, senin isteklerin onun için her şeyden önce gelir. Sana sürprizler yapmaya bayılır ve küçük detaylar onun için çok ama çok önemlidir. Kahveni nasıl içtiğine kadar her detay aklındadır. Hayatın yoğunluğu içinde bile her zaman sana koşarak gelir ve yanında seni destekleyen biri olduğunu her zaman hissettirir.