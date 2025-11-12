Bu Test Gerçek Enerji Seviyeni Ortaya Çıkarıyor!
Enerji seviyemiz gün içinde hiç sabit kalmıyor ama hepimizin bir ortalaması var. Peki senin gerçek enerji seviyen ne? Testi çöz, enerjini görelim! Hem belki testin sonunda sana ufak bir önerimiz de olur...
1. Testimize sabah nasıl uyandığınla başlayalım mı?
2. Peki sen "Kendimi dinç hissetmek için kahveye ihtiyacım var" diyenlerden misin?
3. Son dakika yapılan planlara karşı tepkin genelde nasıl oluyor?
4. Peki spor ile aranı da öğrenelim mi?
5. Bu aralar iş/okul günleri nasıl geçiyor?
6. Kendinde tam şu an bir şey değiştirme şansın olsaydı, bu ne olurdu?
7. Biraz da özel bir soruyla bitirelim... Son zamanlarda kendi cinsel performansını nasıl buluyorsun?
Senin enerji seviyene yetişmek zor!
Sen tam kararında bir enerjiye sahipsin...
Enerjini biraz yükseltsek sence de daha iyi olmaz mı?
