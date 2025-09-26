Bu Test Cilt Bakımında Yanlış Yaptığın Şeyi Ortaya Çıkarıyor!
Cilt bakımında herkesin kendince bir rutini vardır ama işin uzmanları diyor ki: çoğumuz bazı adımları ya atlıyor ya da yanlış yapıyoruz. Bu test, senin en büyük “bakım hatanı” ortaya çıkaracak ve doğru adımları gösterecek. Hazırsan başlıyoruz!
1. Sabahları yüzünü nasıl temizliyorsun?
2. Peeling yapma sıklığın nedir?
3. Güneş kremi kullanma alışkanlığın nasıl?
4. Nemlendirici tercihini nasıl yapıyorsun?
5. Makyajını nasıl temizliyorsun?
6. Duştan sonra cildine ne yapıyorsun?
7. Cilt bakımında en sık yaptığın yatırım nedir?
8. Akşam rutininde en sık ihmal ettiğin şey nedir?
Yanlışın: Cildini fazla yormak!
Yanlışın: Güneş korumasını ihmal etmek!
9. Yanlışın: Nemlendirmeyi hafife almak!
Yanlışın: Temizliği yarım bırakmak!
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
