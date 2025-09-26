onedio
Bu Test Cilt Bakımında Yanlış Yaptığın Şeyi Ortaya Çıkarıyor!

Ceren Özer
26.09.2025 - 17:03

Cilt bakımında herkesin kendince bir rutini vardır ama işin uzmanları diyor ki: çoğumuz bazı adımları ya atlıyor ya da yanlış yapıyoruz. Bu test, senin en büyük “bakım hatanı” ortaya çıkaracak ve doğru adımları gösterecek. Hazırsan başlıyoruz!

1. Sabahları yüzünü nasıl temizliyorsun?

2. Peeling yapma sıklığın nedir?

3. Güneş kremi kullanma alışkanlığın nasıl?

4. Nemlendirici tercihini nasıl yapıyorsun?

5. Makyajını nasıl temizliyorsun?

6. Duştan sonra cildine ne yapıyorsun?

7. Cilt bakımında en sık yaptığın yatırım nedir?

8. Akşam rutininde en sık ihmal ettiğin şey nedir?

Yanlışın: Cildini fazla yormak!

Senin en sık yaptığın hata cildini fazla temizlemek ya da yanlış ürünlerle yormak olabilir. Köpüren jeller, sabunlar, hatta her gün yapılan peelingler cildin koruyucu bariyerini bozarak nemini kaybetmesine ve tahrişe yol açar. İlk başta “temiz hissetmek” hoşuna gitse de uzun vadede bu durum kuruluk, hassasiyet, kızarıklık ve sivilce artışıyla sonuçlanabilir. 

💡 Ne yapabilirsin? Cildini sabah ve akşam nazik, cilt tipine uygun bir temizleyiciyle yıka. Sert ürünlerden kaçın ve peelingi haftada 1-2 kereyle sınırla. Böylece hem ölü derilerden arınır hem de cildin sağlıklı bariyerini korumuş olursun. Cilt bakımında “fazla yapmak” çoğu zaman iyilik değil, zarar getirir.

Yanlışın: Güneş korumasını ihmal etmek!

Güneş kremini yalnızca yazın, o da deniz kenarındayken kullanmak büyük bir hata. Oysa güneşin UVA ve UVB ışınları dört mevsim cilde zarar verir. Bulutlu havalarda bile UV ışınları ciltte lekelenmelere, erken yaşlanma belirtilerine ve elastikiyet kaybına sebep olur. Hatta dermatologların söylediği gibi, cildin yaşlanmasının %80’i aslında güneş ışınlarından kaynaklanır. Sen farkında olmasan da bu ihmal, uzun vadede kırışıklık ve lekelerle karşılaşmana neden olabilir.

💡 Ne yapabilirsin? Güneş kremi cilt bakımının olmazsa olmazıdır. En az SPF 30 korumalı ürünleri tercih et ve her sabah, kışın bile uygula. Eğer gün içinde uzun süre dışarıda kalıyorsan mutlaka 2-3 saatte bir yenile. Bu küçük alışkanlık, hem genç görünümünü korur hem de cildini ciddi sağlık sorunlarından korur.

9. Yanlışın: Nemlendirmeyi hafife almak!

“Cildim yağlı, nemlendiriciye gerek yok” düşüncesi cilt bakımında en yaygın yanılgılardan biri. Cilt tipin ne olursa olsun, epidermisin en üst tabakasının suya ihtiyacı vardır. Nemlendirme yapılmadığında cilt kendi yağını daha fazla salgılar, bu da sivilce ve siyah nokta oluşumunu artırabilir. Aynı zamanda nemsiz cilt daha donuk, pürüzlü ve sağlıksız görünür. Nem eksikliği, yaşlanma belirtilerinin daha erken ortaya çıkmasına da yol açar.

💡 Ne yapabilirsin? Cilt tipine uygun bir nemlendirici seçmek bu noktada çok önemlidir. Yağlı ciltler için su bazlı, hafif formüller; kuru ciltler için daha yoğun ve besleyici ürünler kullanılmalı. Düzenli nemlendirme cildini dengeler, bariyerini güçlendirir ve ona doğal bir ışıltı kazandırır. Yaz-kış fark etmeden bu adımı hayatına dahil et, cildin sana kısa sürede daha sağlıklı ve parlak görünerek teşekkür edecek.

Yanlışın: Temizliği yarım bırakmak!

Gün boyu cildinde biriken makyaj, kir, yağ ve dış etkenler gece boyunca temizlenmediğinde gözeneklerini tıkar. Misel suyla silip bırakmak ya da sadece makyaj mendiliyle yetinmek, aslında cildini yeterince arındırmaz. Bu durum sivilce, siyah nokta, mat bir görünüm ve erken yaşlanma belirtilerine zemin hazırlar. Cilt geceleri kendini yenilemeye çalışır ama makyaj kalıntıları bu süreci sabote eder.

💡 Ne yapabilirsin? Akşam bakımında mutlaka çift aşamalı temizlik yap. Önce yağ bazlı bir temizleyici ile makyajı ve güneş kremi kalıntılarını çöz, ardından nazik bir su bazlı temizleyiciyle cildini arındır. Bu iki adım, cildini gerçekten “temiz” hale getirir. Ardından nemlendiricini uygula ve cildine nefes alma şansı tanı. Düzenli temizlik alışkanlığı kazandığında cildinin çok daha net, canlı ve pürüzsüz göründüğünü fark edeceksin.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
