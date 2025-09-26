Bu Test Cilt Bakımında Yanlış Yaptığın Şeyi Ortaya Çıkarıyor!

Senin en sık yaptığın hata cildini fazla temizlemek ya da yanlış ürünlerle yormak olabilir. Köpüren jeller, sabunlar, hatta her gün yapılan peelingler cildin koruyucu bariyerini bozarak nemini kaybetmesine ve tahrişe yol açar. İlk başta “temiz hissetmek” hoşuna gitse de uzun vadede bu durum kuruluk, hassasiyet, kızarıklık ve sivilce artışıyla sonuçlanabilir.

💡 Ne yapabilirsin? Cildini sabah ve akşam nazik, cilt tipine uygun bir temizleyiciyle yıka. Sert ürünlerden kaçın ve peelingi haftada 1-2 kereyle sınırla. Böylece hem ölü derilerden arınır hem de cildin sağlıklı bariyerini korumuş olursun. Cilt bakımında “fazla yapmak” çoğu zaman iyilik değil, zarar getirir.