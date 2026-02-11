Bu Renklerin Hangi Şarkıcıyla Özdeşleştiğini Tahmin Edebilir misin?
Herhangi bir rengin bir şarkıcı ile özdeşleşmiş olduğunu biliyor musun? Örnek vermeyeceğiz, hazırladığımız sorularla hemen bilmeni isteyeceğiz!
Hadi başlayalım. 👇
İlk olarak şu dikkat çekici yeşil rengi soralım. Hangi şarkıcı ile özdeşleşmiş durumda?
Bu rengi tahmin edebilir misin?
Bu da yeşil ama farklı bir sanatçıya ait!
Bu sefer desen soruyoruz ama bu da tek rengin ağırlıklı olduğu bir görsel! Kim olabilir?
Pembenin bu tonu hangi şarkıcıyı hatırlattı?
Peki ya bu tonu?
Devam edelim! Gümüş rengini görünce aklına kim geldi?
Biraz zor mu sorduk acaba? Bu renk kime ait?
Bu karışık renkler kimi hatırlattı?
Son rengimizi soralım! Kiminle bağdaştırdın?
