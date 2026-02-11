onedio
Bu Renklerin Hangi Şarkıcıyla Özdeşleştiğini Tahmin Edebilir misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
11.02.2026 - 23:01

Herhangi bir rengin bir şarkıcı ile özdeşleşmiş olduğunu biliyor musun? Örnek vermeyeceğiz, hazırladığımız sorularla hemen bilmeni isteyeceğiz!

Hadi başlayalım. 👇

İlk olarak şu dikkat çekici yeşil rengi soralım. Hangi şarkıcı ile özdeşleşmiş durumda?

İlk olarak şu dikkat çekici yeşil rengi soralım. Hangi şarkıcı ile özdeşleşmiş durumda?

Bu rengi tahmin edebilir misin?

Bu rengi tahmin edebilir misin?

Bu da yeşil ama farklı bir sanatçıya ait!

Bu da yeşil ama farklı bir sanatçıya ait!

Bu sefer desen soruyoruz ama bu da tek rengin ağırlıklı olduğu bir görsel! Kim olabilir?

Bu sefer desen soruyoruz ama bu da tek rengin ağırlıklı olduğu bir görsel! Kim olabilir?

Pembenin bu tonu hangi şarkıcıyı hatırlattı?

Pembenin bu tonu hangi şarkıcıyı hatırlattı?
Peki ya bu tonu?

Peki ya bu tonu?

Devam edelim! Gümüş rengini görünce aklına kim geldi?

Devam edelim! Gümüş rengini görünce aklına kim geldi?

Biraz zor mu sorduk acaba? Bu renk kime ait?

Biraz zor mu sorduk acaba? Bu renk kime ait?

Bu karışık renkler kimi hatırlattı?

Bu karışık renkler kimi hatırlattı?

Son rengimizi soralım! Kiminle bağdaştırdın?

Son rengimizi soralım! Kiminle bağdaştırdın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
