Bu İlişki Nikah Masasına mı Gider Yoksa Engellenenler Listesine mi?



Sena Erdoğdu

03.01.2026 - 17:01

Aşk, her zaman olduğu gibi, yine gizemli yollarını izliyor. Kimi zaman bir bakış, bir gülüş, belki de birkaç satırlık bir mesajla başlıyor her şey. Sonrasında ise ya aşk dolu bir hikaye yazılıyor ya da hayal kırıklığına uğrayan kalplerin acısıyla son buluyor. Bu seferki aşk hikayemiz, acaba hangi yönde ilerleyecek? Bu ilişkinin rotası nerede son bulacak? Nikah masasında mı, yoksa engellenenler listesinde mi?


O bu davranışlardan hangilerini yapıyor?




Sizin ilişkiniz nikah masasına gider.

Sizin ilişkiniz nikah masasına gider. Aranızdaki bağ geçici bir heyecandan ibaret değil; temeli güvene, saygıya ve karşılıklı emeğe dayanıyor. Zor anlarda birbirinizi suçlamak yerine anlamaya çalışmanız, birlikte büyümeyi seçtiğinizi gösteriyor. Bu ilişki, yalnızca “iyi günde” değil, hayatın yükü ağırlaştığında da ayakta kalabilecek bir olgunluğa sahip. İlişkiniz sağlıklı ve ciddi bir geleceğe yönelik. Konuşulmayanları bastırmak yerine konuşmayı, sorunları görmezden gelmek yerine çözmeyi deniyorsunuz. Hayata bakışınız, değerleriniz ve beklentileriniz aynı yolda buluşuyor. Birlikte plan kurabiliyor, hayalleri yan yana koyabiliyorsunuz. Bu da tesadüf değil; bilinçli bir seçim.

Sizin ilişkiniz engellenenler listesine gider.

Sizin ilişkiniz engellenenler listesine gider. Bu bağ, sana iyi gelmekten çok yıpratıyor ve fark etmeden seni kendinden uzaklaştırıyor olabilir. Sürekli kendini açıklamak zorunda kalıyor, anlaşılmadığını hissediyor ya da sınırlarının ihlal edildiğini görmezden geliyorsun. Bir ilişki güven vermek yerine kaygı yaratıyorsa, orada durup düşünmek gerekir. İlişki sorunlu ve sana zarar verici olabilir. Duygusal iniş çıkışlar, belirsizlikler, manipülatif davranışlar ya da saygı eksikliği zamanla normalmiş gibi gelmeye başlar. Ama normal değildir. Sevilmek, küçülmek demek değildir; bağ kurmak, canının acımasına alışmak değildir. Kendini sürekli eksik, suçlu ya da yetersiz hissediyorsan, sorun sende değil ilişkinin dinamiğindedir.





