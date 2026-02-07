Bu İçerik Ebeveynlere! Çocukları Sanatla Buluşturmanın Eğlenceli Yolları

İş Sanat, sezon boyunca çocuklara yönelik konserler, atölyeler ve sahne sanatları etkinlikleriyle aileler için güvenli ve nitelikli bir sanat alanı sunuyor. Programlar genellikle yaş gruplarına göre hazırlandığı için çocuklar hem sıkılmıyor hem de sanatı doğal bir deneyim olarak yaşıyor.

İş Sanat, Şubat boyunca çocukları ücretsiz sanat atölyeleriyle Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (İstanbul) ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi (Ankara) mekanlarında buluşturuyor. 9 Şubat Pazar günü Kuzgun Acar’dan ilhamla maske atölyesi (10–13 yaş), 15 Şubat Cumartesi resim teknikleri atölyesi (8–12 yaş) ve 16 Şubat Pazar palet tasarım atölyesi (7–10 yaş) gibi etkinliklerle çocuklar farklı sanat disiplinleriyle tanışabiliyor; 22 Şubat’ta yaratıcı portre ve natürmort atölyeleriyle hem ifade hem de gözlem becerileri gelişiyor. Ayrıca Ankara’daki müzede 16 Şubat’ta 4–6 yaş grubu için çevreci fok masal anlatımı ve ebeveyn-çocuk vitray tasarımı gibi deneyimler de var. Tüm atölye programını issanat.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.