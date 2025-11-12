onedio
Borsa Yatırımcılarının Efsaneleşmiş 8 Yorumu

hisse.net - Onedio Üyesi
12.11.2025 - 15:51 Son Güncelleme: 12.11.2025 - 15:52

Borsa, sadece finans değil; sabır, psikoloji, mizah ve biraz da kader işidir. Her yükselişin arkasında pişman olan bir yatırımcı, her düşüşün altında “keşke satmasaydım” diyen bir ses vardır. Yıllar içinde öyle yorumlar yapıldı ki, kimisi sosyal medyada viral oldu, kimisi yatırımcıların diline pelesenk oldu. Bazıları acı tecrübeden doğdu, bazıları ise ince bir zekânın ürünüydü. İşte yatırım dünyasının hafızasına kazınmış, yatırımcılar arasında efsaneleşen en iyi borsa yorumları.

“Borsa sabır işidir ama sabır da bir yere kadar.”

Yatırım psikolojisinin özeti budur. Yıllarca sabreden yatırımcı, son haftada pes eder; hisse de tam o gün yükselmeye başlar.

“Bir hisseyi seviyorsan, uzak dur. Çünkü duygular zarar ettirir.”

Yatırım dünyasında aşk yasaktır. Soğukkanlı kalan kazanır; duygusal bağ kuran, bilanço görünce kırılır.

“Endeks çıkınca herkes dahi olur, düşerken herkes ekonomist.”

Yatırımcıların ruh hali, piyasa yönüyle aynı anda değişir. Dün kahraman olan, bugün ‘niye satmadım’ diye sorgular.

“Uzun vade diyorum ama kredi kartı ekstresi izin vermiyor.”

Planlar ne kadar uzun olursa olsun, gerçek hayat her zaman devreye girer. En büyük düşman, sabırsızlık değil nakit akışı.

“Patron lot topluyor dediler, ben de umut topladım.”

Söylentilerle yatırım yapanların klasik trajedisi. Sonunda umut kalır, sermaye kalmaz.

“Her düşüş fırsattır dediler, ben batma fırsatını yakaladım.”

‘Dipten alayım’ diyen birçok yatırımcı, aslında dibi derinleştiren kişi olur.

“Temettüyle tatil planlamıştım, şimdi fazla mesaiye kaldım.”

Yatırımın kazançları hayal edilirken, bazen beklenmedik bilançolar hayalleri erteler.

“Borsa öğretir ama pahalı öğretmen.”

Kazanmak kadar kaybetmeyi de öğretir. Fakat hiçbir okul, bu kadar yüksek eğitim ücreti istemez.

