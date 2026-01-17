Blok3’ün “Kusura Bakma”sı ile Dünyaca Ünlü Şarkıcının Yeni Parçası Arasındaki Benzerlik Dikkat Çekti

Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan genç rapçi, hem dijital platformlardaki performansıyla hem de şarkılarının sosyal medyada yarattığı etkiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Blok3’ün kariyerindeki kırılma noktalarından biri, “Kusura Bakma” ile yakaladığı ivme oldu. Şarkı, yayınlandığı andan itibaren dijital listelerde üst sıralara tırmanırken, sosyal medyada da binlerce paylaşım ve video eşliğinde hızla yayıldı.

2025 yılı boyunca bu ivmeyi koruyan Blok3 Spotify’da en çok dinlenen rap sanatçıları arasında yer aldı.