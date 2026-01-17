Blok3’ün “Kusura Bakma”sı ile Dünyaca Ünlü Şarkıcının Yeni Parçası Arasındaki Benzerlik Dikkat Çekti
Son dönemde dijital platformlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Blok3, “Kusura Bakma” ile yakaladığı çıkışın ardından bu kez şarkıyla ilgili dikkat çeken bir benzerlik iddiasıyla gündeme geldi. Blok3’ün parçası ile dünyaca ünlü pop yıldızı Madison Beer’ın yeni yayımlanan 'For The Night' adlı şarkısı arasındaki benzerlik bazı kullanıcıların dikkatini çekti.
Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden biri olan Blok3, yükselişini istikrarlı adımlarla sürdürmeye devam ediyor.
Şarkılarının milyonlara ulaşan dinlenme rakamlarıyla gündeme gelen Blok3 son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Madison Beer'la yan yana anıldı.
