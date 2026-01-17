onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Blok3’ün “Kusura Bakma”sı ile Dünyaca Ünlü Şarkıcının Yeni Parçası Arasındaki Benzerlik Dikkat Çekti

Blok3’ün “Kusura Bakma”sı ile Dünyaca Ünlü Şarkıcının Yeni Parçası Arasındaki Benzerlik Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.01.2026 - 13:07

Son dönemde dijital platformlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Blok3, “Kusura Bakma” ile yakaladığı çıkışın ardından bu kez şarkıyla ilgili dikkat çeken bir benzerlik iddiasıyla gündeme geldi. Blok3’ün parçası ile dünyaca ünlü pop yıldızı Madison Beer’ın yeni yayımlanan 'For The Night' adlı şarkısı arasındaki benzerlik bazı kullanıcıların dikkatini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden biri olan Blok3, yükselişini istikrarlı adımlarla sürdürmeye devam ediyor.

Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden biri olan Blok3, yükselişini istikrarlı adımlarla sürdürmeye devam ediyor.

Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan genç rapçi, hem dijital platformlardaki performansıyla hem de şarkılarının sosyal medyada yarattığı etkiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Blok3’ün kariyerindeki kırılma noktalarından biri, “Kusura Bakma” ile yakaladığı ivme oldu. Şarkı, yayınlandığı andan itibaren dijital listelerde üst sıralara tırmanırken, sosyal medyada da binlerce paylaşım ve video eşliğinde hızla yayıldı.

2025 yılı boyunca bu ivmeyi koruyan Blok3 Spotify’da en çok dinlenen rap sanatçıları arasında yer aldı.

Şarkılarının milyonlara ulaşan dinlenme rakamlarıyla gündeme gelen Blok3 son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Madison Beer'la yan yana anıldı.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın