Bizi de Etkiler mi? Petrol Fiyatları Düşen Risk Primiyle Geriledi

ING emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, 'Saldırı, öncesindeki günlerde büyük ölçüde fiyatlandırılmıştı. Ayrıca hasarın sınırlı olması ve can kaybı yaşanmaması İsrail'in tepkisinin daha ölçülü olabileceği anlamına geliyor. Ancak açıkçası hala çok fazla belirsizlik var ve her şey İsrail'in şimdi nasıl tepki vereceğine bağlı' değerlendirmesini yaptı.

ING yayınladığı bir yatırımcı notunda, OPEC'in dördüncü en büyük üreticisi olan İran'ın halihazırda günde 3 milyon varilin üzerinde ham petrol ürettiğini, arz riskinin daha sıkı uygulanan petrol yaptırımlarını içerdiğini ve İsrail'in tepkisinin İran'ın enerji altyapısını hedef almayı içerebileceğini belirtti.