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Bizi de Etkiler mi? Petrol Fiyatları Düşen Risk Primiyle Geriledi

Bizi de Etkiler mi? Petrol Fiyatları Düşen Risk Primiyle Geriledi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 11:19

İran'ın Cumartesi günü geç saatlerde İsrail'e düzenlediği ve İsrail hükümetinin sınırlı hasara yol açtığını açıkladığı saldırının ardından piyasa katılımcılarının risk primlerini düşürmesiyle petrol fiyatları bu sabah düştü.

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ICE'de Haziran vadeli Brent petrolünde fiyat 21 sent veya %0,23 düşüşle varil başına 90,24 dolara gerilerken, NYMEX'de Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü 33 sent veya %0,39 düşüşle varil başına 85,33 dolar oldu.

ICE'de Haziran vadeli Brent petrolünde fiyat 21 sent veya %0,23 düşüşle varil başına 90,24 dolara gerilerken, NYMEX'de Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü 33 sent veya %0,39 düşüşle varil başına 85,33 dolar oldu.

ING emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, 'Saldırı, öncesindeki günlerde büyük ölçüde fiyatlandırılmıştı. Ayrıca hasarın sınırlı olması ve can kaybı yaşanmaması İsrail'in tepkisinin daha ölçülü olabileceği anlamına geliyor. Ancak açıkçası hala çok fazla belirsizlik var ve her şey İsrail'in şimdi nasıl tepki vereceğine bağlı' değerlendirmesini yaptı.

ING yayınladığı bir yatırımcı notunda, OPEC'in dördüncü en büyük üreticisi olan İran'ın halihazırda günde 3 milyon varilin üzerinde ham petrol ürettiğini, arz riskinin daha sıkı uygulanan petrol yaptırımlarını içerdiğini ve İsrail'in tepkisinin İran'ın enerji altyapısını hedef almayı içerebileceğini belirtti.

Önemli bir arz kaybı yaşanması halinde ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden daha fazla ham petrol çıkarabileceği, OPEC'in ise 5 milyon bpd'nin üzerinde yedek üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Önemli bir arz kaybı yaşanması halinde ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden daha fazla ham petrol çıkarabileceği, OPEC'in ise 5 milyon bpd'nin üzerinde yedek üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Notta, 'Arz kayıpları nedeniyle fiyatlar önemli ölçüde yükselirse, grubun bu yedek kapasitenin bir kısmını piyasaya geri getirmeye çalışacağı tahmin edilebilir. OPEC, talebin yok olma riski göz önüne alındığında fiyatların çok yükselmesini istemeyecektir' ifadelerine de yer verildi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore de, ABD'de süregelen enflasyon nedeniyle Fed'in faiz indirimlerine daha az kesin bir yol çizmesinin de fiyatlar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Sycamore, 'Ancak orta vadede, Orta Doğu ve Avrupa'da (Ukrayna ve Rusya arasında) devam eden jeopolitik istikrarsızlık, ham petrolde 90 dolara doğru tüm risklerin üst tarafta kaldığı anlamına geliyor' dedi.

OPEC petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişi arzu etmez.

OPEC petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişi arzu etmez.

ING analistlerine göre OPEC üyeleri petrol fiyatlarının çok yükselmesini istemiyor çünkü bu durum talebe zarar verme riski taşıyor.

İran'ın hafta sonu İsrail'e yönelik doğrudan saldırısı büyük ölçüde fiyatlandırıldığı için ham petrol vadeli işlemleri şu anda daha düşük işlem görüyor, ancak bölgedeki düşmanlıkların daha da tırmanması riski yüksek olduğu için hala beş ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

ING analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, OPEC'in şu anda günde 4 milyon varilden fazla yedek üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, 'Arz kayıpları nedeniyle fiyatlar önemli ölçüde yükselirse, OPEC'in bu yedek kapasitenin bir kısmını piyasaya geri getirmeye çalışacağı tahmin edilebilir' değerlendirmesini yaptılar.

Petrol fiyatı 100 doların üzerine çıkabilir.

Petrol fiyatı 100 doların üzerine çıkabilir.

Diğer yandan da İran'ın İsrail'e hava saldırısı düzenleyerek misillemede bulunmasının ardında fiyatlarının varil başına 100 dolar ve üzerine çıkabileceği endişeleri konuşulmaya başlandı. 

Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow, 'İran'daki petrol üretim veya ihracat tesislerine yönelik herhangi bir saldırı Brent ham petrolünün fiyatını 100 dolara çıkarır ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması fiyatları 120 ila 130 dolar aralığına çeker' dedi.

İran Cumartesi gecesi İsrail'e 300'den fazla insansız hava aracı ve füze fırlatarak ilk kez doğrudan bir askeri saldırı düzenlemiş oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari'ye göre İran'a ait insansız hava araçları ve füzelerin 'büyük çoğunluğu' engellendi.

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