Bizi de Etkiler mi? Petrol Fiyatları Düşen Risk Primiyle Geriledi
Bizi de Etkiler mi? Petrol Fiyatları Düşen Risk Primiyle Geriledi
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ICE'de Haziran vadeli Brent petrolünde fiyat 21 sent veya %0,23 düşüşle varil başına 90,24 dolara gerilerken, NYMEX'de Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü 33 sent veya %0,39 düşüşle varil başına 85,33 dolar oldu.
Önemli bir arz kaybı yaşanması halinde ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden daha fazla ham petrol çıkarabileceği, OPEC'in ise 5 milyon bpd'nin üzerinde yedek üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
OPEC petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişi arzu etmez.
Petrol fiyatı 100 doların üzerine çıkabilir.
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