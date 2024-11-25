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Bu Fiyatların Hangi Yıla Ait Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?

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etiket Bu Fiyatların Hangi Yıla Ait Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 17:01

Enflasyon, tüm dünyayı etkileyen ekonomik bir durum. Enflasyona bağlı olarak satın aldığımız ürünlerin fiyatları doğal olarak değişebiliyor. Peki, aşağıda sıraladığımız ürünlerin fiyatlarının hangi yıla ait olduğunu tahmin edebilir misin?

Hadi başlayalım!👇

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1. İlk sorumuzla başladık! Bir litre süt 5 TL. Hangi yıla ait olabilir?

2. 1 paket makarna: 2,25 TL Hangi yıla ait olabilir?

3. 100 gr. Türk kahvesi : 13.9TL

4. 1 kg pilavlık bulgur: 17.9TL

4. 1 kg pilavlık bulgur: 17.9TL

5. Bir adet şampuan: 14.9 TLBu fiyat hangi yıla ait olabilir?

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6. Neredeyse bitiriyoruz! Bir adet ekmek: 7.25TL

6. Neredeyse bitiriyoruz! Bir adet ekmek: 7.25TL

7. Bu fiyat hangi yıla ait olabilir? Bir litre sızma zeytinyağı 59.9TL

7. Bu fiyat hangi yıla ait olabilir? Bir litre sızma zeytinyağı 59.9TL

8. Son olarak, bir kilo ay çekideği 18.85 TL

8. Son olarak, bir kilo ay çekideği 18.85 TL
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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