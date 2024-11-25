Bu Fiyatların Hangi Yıla Ait Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?
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Bu Fiyatların Hangi Yıla Ait Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Enflasyon, tüm dünyayı etkileyen ekonomik bir durum. Enflasyona bağlı olarak satın aldığımız ürünlerin fiyatları doğal olarak değişebiliyor. Peki, aşağıda sıraladığımız ürünlerin fiyatlarının hangi yıla ait olduğunu tahmin edebilir misin?
Hadi başlayalım!👇
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1. İlk sorumuzla başladık! Bir litre süt 5 TL. Hangi yıla ait olabilir?
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2. 1 paket makarna: 2,25 TL Hangi yıla ait olabilir?
3. 100 gr. Türk kahvesi : 13.9TL
4. 1 kg pilavlık bulgur: 17.9TL
5. Bir adet şampuan: 14.9 TLBu fiyat hangi yıla ait olabilir?
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