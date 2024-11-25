Bu Fiyatların Hangi Yıla Ait Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Enflasyon, tüm dünyayı etkileyen ekonomik bir durum. Enflasyona bağlı olarak satın aldığımız ürünlerin fiyatları doğal olarak değişebiliyor. Peki, aşağıda sıraladığımız ürünlerin fiyatlarının hangi yıla ait olduğunu tahmin edebilir misin?

Hadi başlayalım!👇