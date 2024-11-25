onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
25 Kasım’da Borsa İstanbul Pozitif Seyir İzledi: Sigorta Öne Çıktı, Altın Düşüşte

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket 25 Kasım’da Borsa İstanbul Pozitif Seyir İzledi: Sigorta Öne Çıktı, Altın Düşüşte

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 18:08 Son Güncelleme: 25.11.2024 - 18:09

Yeni bir haftaya başlarken finans dünyasında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan Borsa İstanbul, bugün de olumlu bir performans sergiliyor. Ancak döviz kurları yatay seyrederken altın fiyatlarında sert bir düşüş gözleniyor. Brent petrol ise gerilemeye devam ediyor. İşte 25 Kasım Pazartesi günü itibarıyla piyasalarda son durum:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BIST 100 Endeksi, Cuma günü yüzde 1,94 değer kazanarak haftayı 9.549,89 puanla tamamlamıştı.

BIST 100 Endeksi, Cuma günü yüzde 1,94 değer kazanarak haftayı 9.549,89 puanla tamamlamıştı.

Haftaya 9.618,42 puandan başlangıç yapan endeks, şu an itibarıyla 9.679,03 puanda %1,35 yükselişle ilerliyor.

Bankacılık endeksi güne küçük bir düşüşle başladı ve yüzde 0,58 azaldı.

Bankacılık endeksi güne küçük bir düşüşle başladı ve yüzde 0,58 azaldı.

Holding endeksi ise yüz güldürerek yüzde 1 değer kazandı.

Sigorta sektörü yüzde 2,41 ile günün en çok kazandıranı oluyor.

Sigorta sektörü yüzde 2,41 ile günün en çok kazandıranı oluyor.

En çok gerileyen sektör yüzde 0,58 ile bankacılık oldu.

Döviz kurları haftanın ilk gününde sakin bir seyir izliyor.

Döviz kurları haftanın ilk gününde sakin bir seyir izliyor.

Dolar/TL, sınırlı bir hareketle 34,5827 seviyesinden işlem görürken gün içindeki artış oranı yalnızca %0,05 oldu.

Euro/TL ise biraz daha hareketli bir seyir izleyerek %1,08 artışla 36,4122'ye yükseldi.

Euro/TL ise biraz daha hareketli bir seyir izleyerek %1,08 artışla 36,4122'ye yükseldi.

Dolar ve euro arasındaki dengeyi gösteren Euro/Dolar paritesi, 1,0521 seviyesine çıkarak günlük bazda %0,99 oranında değer kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Altın fiyatları ise sert bir düşüşle gündeme damga vurdu.

Altın fiyatları ise sert bir düşüşle gündeme damga vurdu.

Ons altın, güne 2.706 dolar seviyesinden başladı ancak gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 2.664 dolara kadar geriledi. Şu anki değeri ise 2.672 dolar seviyesinde, bu da %2,98'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Kapalıçarşı'da gram altın, 3.004 liradan açılış yaparken 3.072 TL'den alınıp 3.109 TL'den satılıyor.

Kapalıçarşı'da gram altın, 3.004 liradan açılış yaparken 3.072 TL'den alınıp 3.109 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın 4.870 TL’den, Cumhuriyet altını ise 20.834,60 TL’den işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor.

Brent petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor.

Bugün itibarıyla yüzde 1,52 azalarak 74,03 dolara geriledi.

Bugün Türkiye'de enerji dünyası için önemli bir gündem var!

Bugün Türkiye'de enerji dünyası için önemli bir gündem var!

İstanbul'da düzenlenen 14. Türkiye Enerji Zirvesi, enerji piyasalarının geleceğiyle ilgili oldukça kapsamlı oturumlarla başladı. Zirvede enerji dönüşümü, elektrikli araçlar (e-mobilite), enerji depolama teknolojileri ve kadınların sektördeki yeri gibi hem global hem yerel konular konuşuluyor.

Dünya ekonomisi cephesine baktığımızda Avrupa'da dikkat çeken bir gelişme var.

Dünya ekonomisi cephesine baktığımızda Avrupa'da dikkat çeken bir gelişme var.

Kasım ayında TÜFE enflasyonu %2,4’e geriledi. Bu oran, Temmuz 2021’den bu yana görülen en düşük seviye.

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın