25 Kasım’da Borsa İstanbul Pozitif Seyir İzledi: Sigorta Öne Çıktı, Altın Düşüşte
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25 Kasım’da Borsa İstanbul Pozitif Seyir İzledi: Sigorta Öne Çıktı, Altın Düşüşte
Yeni bir haftaya başlarken finans dünyasında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan Borsa İstanbul, bugün de olumlu bir performans sergiliyor. Ancak döviz kurları yatay seyrederken altın fiyatlarında sert bir düşüş gözleniyor. Brent petrol ise gerilemeye devam ediyor. İşte 25 Kasım Pazartesi günü itibarıyla piyasalarda son durum:
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BIST 100 Endeksi, Cuma günü yüzde 1,94 değer kazanarak haftayı 9.549,89 puanla tamamlamıştı.
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Bankacılık endeksi güne küçük bir düşüşle başladı ve yüzde 0,58 azaldı.
Sigorta sektörü yüzde 2,41 ile günün en çok kazandıranı oluyor.
Döviz kurları haftanın ilk gününde sakin bir seyir izliyor.
Euro/TL ise biraz daha hareketli bir seyir izleyerek %1,08 artışla 36,4122'ye yükseldi.
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