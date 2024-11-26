Kaldığı Konteyner Kar Yağışında Zarar Gördü, İktidara İsyan Etti! "Bu Dünyada Bir Siz Kalsanız da Oy Vermem"

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde evi zarar gören depremzede, kar yağışı sonrası zarar gören konteynerinin görüntüsünü kayda alarak iktidara isyan etti. Sabaha kadar fırtınadan konteynerinin sallandığını ve uyuyamadığını söyleyen depremzede, 'Vali, sen bana 'Tedbir al' diyorsun, konteynerde yaşayan adam ne tedbiri alacak. Bu çelik buraya döküleli bir sene oldu. 1 senedir buraya ev yapılacak. Bu dünyada bir siz kalın, bir ben kalayım size oy vermem Murat Kurum, hükümet! Zaten karda kışta ölmüşüm, isterseniz Silivri’ye götürün beni.” dedi.