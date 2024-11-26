Kaldığı Konteyner Kar Yağışında Zarar Gördü, İktidara İsyan Etti! "Bu Dünyada Bir Siz Kalsanız da Oy Vermem"

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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde evi zarar gören depremzede, kar yağışı sonrası zarar gören konteynerinin görüntüsünü kayda alarak iktidara isyan etti. Sabaha kadar fırtınadan konteynerinin sallandığını ve uyuyamadığını söyleyen depremzede, 'Vali, sen bana 'Tedbir al' diyorsun, konteynerde yaşayan adam ne tedbiri alacak. Bu çelik buraya döküleli bir sene oldu. 1 senedir buraya ev yapılacak. Bu dünyada bir siz kalın, bir ben kalayım size oy vermem Murat Kurum, hükümet! Zaten karda kışta ölmüşüm, isterseniz Silivri’ye götürün beni.” dedi.
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6 Şubat depremi üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen hala konteynerde yaşayan Kahramanmaraşlı depremzede, kar yağışı sonrası zarar gören konteynerinin halini göstererek iktidara isyan etti.
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Sabaha kadar devam eden fırtınada konteynerin sallandığını ve uyuyamadığını söyleyen depremzede, "Vali, sen bana 'Tedbir al' diyorsun, konteynerde yaşayan adam ne tedbiri alacak. Bu çelik buraya döküleli bir sene oldu. 1 senedir buraya ev yapılacak. Bu dünyada bir siz kalın, bir ben kalayım size oy vermem Murat Kurum, hükümet! Zaten karda kışta ölmüşüm, isterseniz Silivri’ye götürün beni.” dedi.
Depremzedenin isyanı izleyenlerin yüreklerini burktu. İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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