Aylık 130 Bin Lira Kira Ödediğini Söyleyen Genç, Boğaz Manzaralı Evini Gezdirdi: "Kredi Çekip Kira Ödüyorum"

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İstanbul Arnavutköy'de aracıyla ilerlerken TikTok'ta ev vlogu içeriği üreten gence rastlayan bir adam, gencin isteği üzerine aylık 130 bin lira kira ödediği evini gezdirdi. Salonu ve balkonu boğaza bakan evin manzarası izleyenleri büyüledi. Evin içerisini de gezen içerik üreticisi genç, '130 bin TL bu ev için değer dedi. Bunun üzerine ev sahibi, 'Bir daha mı geleceğiz dünyaya. Kredi çekiyorum kirayı ödüyorum.' dedi.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'iamyuzarsiff' adıyla ev vlogları çeken içerik üreticisi genç, Arnavutköy'de 130 bin lira kira veren bir kişinin evini ziyaret etti.
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Evin içerisine girer girmez boğaz manzarası karşısında şaşıran genç, "130 bin TL bu ev için değer dedi. Bunun üzerine ev sahibi, "Bir daha mı geleceğiz dünyaya. Kredi çekiyorum kirayı ödüyorum." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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