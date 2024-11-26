Aylık 130 Bin Lira Kira Ödediğini Söyleyen Genç, Boğaz Manzaralı Evini Gezdirdi: "Kredi Çekip Kira Ödüyorum"

İstanbul Arnavutköy'de aracıyla ilerlerken TikTok'ta ev vlogu içeriği üreten gence rastlayan bir adam, gencin isteği üzerine aylık 130 bin lira kira ödediği evini gezdirdi. Salonu ve balkonu boğaza bakan evin manzarası izleyenleri büyüledi. Evin içerisini de gezen içerik üreticisi genç, '130 bin TL bu ev için değer dedi. Bunun üzerine ev sahibi, 'Bir daha mı geleceğiz dünyaya. Kredi çekiyorum kirayı ödüyorum.' dedi.