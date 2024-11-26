Alman Gezgin En Sevdiği Türkçe Kelimeyi Açıkladı: "İçinde Sevgi ve Misafirperverlik Var"

89 model Serçe aracıyla Türkiye'nin 81 ilini gezen Alman asıllı Franziska Niehus'un 'Türkçedeki en sevdiğim kelime' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. En sevdiği kelimenin 'İkram' olduğunu söyleyen genç kadın açıklama olarak, 'İkram sadece bedava bir şey değil, içinde sevgi ve misafirperverlik var. Bir gülümseme ile geliyor. Mesela küçük bir çay evinde çay içiyorsun ve sahibi sana bir baklava getiriyor. Yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. İkram Türklerin seni önemsiyorum deme şekli.' dedi.