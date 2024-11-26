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Alman Gezgin En Sevdiği Türkçe Kelimeyi Açıkladı: "İçinde Sevgi ve Misafirperverlik Var"

Alman Gezgin En Sevdiği Türkçe Kelimeyi Açıkladı: "İçinde Sevgi ve Misafirperverlik Var"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
26.11.2024 - 12:19

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89 model Serçe aracıyla Türkiye'nin 81 ilini gezen Alman asıllı Franziska Niehus'un 'Türkçedeki en sevdiğim kelime' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. En sevdiği kelimenin 'İkram' olduğunu söyleyen genç kadın açıklama olarak, 'İkram sadece bedava bir şey değil, içinde sevgi ve misafirperverlik var. Bir gülümseme ile geliyor. Mesela küçük bir çay evinde çay içiyorsun ve sahibi sana bir baklava getiriyor. Yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. İkram Türklerin seni önemsiyorum deme şekli.' dedi.

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89 model Serçe aracıyla Türkiye'nin 81 ilini gezen Alman asıllı gezgin Franziska Niehus, Türkçe'deki en sevdiği kelimenin 'ikram' olduğunu söyledi.

89 model Serçe aracıyla Türkiye'nin 81 ilini gezen Alman asıllı gezgin Franziska Niehus, Türkçe'deki en sevdiği kelimenin 'ikram' olduğunu söyledi.

İkramın sadece bedava bir şey olmadığını söyleyen genç kadın, "İçinde sevgi ve misafirperverlik var. Mesela küçük bir çay evinde çay içiyorsun ve sahibi sana bir baklava getiriyor. Yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. İkram Türklerin seni önemsiyorum deme şekli." dedi.

İkramın sadece bedava bir şey olmadığını söyleyen genç kadın, "İçinde sevgi ve misafirperverlik var. Mesela küçük bir çay evinde çay içiyorsun ve sahibi sana bir baklava getiriyor. Yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. İkram Türklerin seni önemsiyorum deme şekli." dedi.

İşte Niehus'un o paylaşımı; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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