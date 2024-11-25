Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik: Aile Hekiminden Alınan Raporlar Ücretli Oluyor
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Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik: Aile Hekiminden Alınan Raporlar Ücretli Oluyor
Aile hekimlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sağlık sisteminde ikinci ve üçüncü derece hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için çalışma başlattıklarını duyurdu. Yeni sistemde Aile hekimlerinden alınacak sağlık raporlarının ücretli olacağı açıklandı.
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Aile Sağlığı Merkezleri'nden alınacak sağlık raporlarının ücretli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.
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Sağlık sisteminde yaşanan yoğunluğun azaltılması için AK Partili yetkililer yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Aile Sağlığı Merkezleri'nde verilecek sağlık raporlarından ücret alınacağı, ücretlerin ise aile hekimlerine dağıtılacağı açıklandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ''Aile Hekimlerimizin verdiği bir kısım raporların ücretsiz değil ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu.
Kanun teklifinde aile hekimlerine yönelik düzenlemeler de yer aldı. Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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