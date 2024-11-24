Bir Tutamı Servet Değerinde Olan Tarihin En Pahalı 12 Baharatı

Listenin başında tabii ki safran var. Safranın en pahalı baharat olduğunu söyleyebiliriz. Farklı fiyatları bulunsa da fiyatının 250.000 TL'ye kadar çıktığını görmek mümkün. Özellikle Safranbolu'da fiyatları oldukça yüksek. Bunun nedeni çok zor bir süreçle hasat edilmesi ve büyük tarlalardan çok az elde edilebilmesi. 1 kg safran için 150.000 çiçek gerekiyor, bu da çok zahmetli bir iş. Altınla fiyatı yarışan safranın küçücük bir tanesi bile yemeği lezzetlendirmeye yetiyor.