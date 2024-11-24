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Bir Tutamı Servet Değerinde Olan Tarihin En Pahalı 12 Baharatı

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etiket Bir Tutamı Servet Değerinde Olan Tarihin En Pahalı 12 Baharatı

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 14:01

Her gün yemeklerde çeşit çeşit baharatlar kullanıyoruz. Bu baharatlar ne kadar hiç merak ettiniz mi peki? Bazıları servet değerinde olan baharatlara gelin birlikte bakalım...

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1. Safran

1. Safran

Listenin başında tabii ki safran var. Safranın en pahalı baharat olduğunu söyleyebiliriz. Farklı fiyatları bulunsa da fiyatının 250.000 TL'ye kadar çıktığını görmek mümkün. Özellikle Safranbolu'da fiyatları oldukça yüksek. Bunun nedeni çok zor bir süreçle hasat edilmesi ve büyük tarlalardan çok az elde edilebilmesi. 1 kg safran için 150.000 çiçek gerekiyor, bu da çok zahmetli bir iş. Altınla fiyatı yarışan safranın küçücük bir tanesi bile yemeği lezzetlendirmeye yetiyor.

2. Çubuk Vanilya

2. Çubuk Vanilya

Tatlılarımızı daha lezzetli yapmaya yarayan çubuk vanilya da fiyatı yüksek baharatlardan. Doğal vanilya diyebileceğimiz bu vanilyanın toplanması çok zahmetli. O yüzden de fiyatı oldukça yüksek. Mutfakta yeri çok olan vanilyanın fiyatı ekildiği yer ve kalitesine göre değişebiliyor elbette. Ama ortalama 1 kilo fiyatı 15.000-20.000 TL arasında satılabiliyor.

3. Yıldız Anason

3. Yıldız Anason

Uzakdoğu mutfağında çok sık kullanılan baharatlardan biri. Anasona benzer bir baharat olan yıldız anason tatlılarda, yemeklerde ya da içeceklerde kullanılabiliyor. Baharat karışımlarının da gözde baharatı olan yıldız anason aroması çoğu şeye yakışıyor. Fiyatı çok değişebilen baharatlardan olan yıldız anasonun yağı aromaterapi alanında kullanılabiliyor. Fiyatı değişse de kilosu 4.000-5.000 TL arasında satılıyor.

4. Kakule

4. Kakule

Kakule, Hint mutfağında çok sık kullanılan bir baharat. Başka çeşitli mutfaklarda da yeri olan kakule hem tatlı hem tuzlular için kullanılabiliyor. Aroması ile yemeklere lezzet katıyor, bunun yanında sindirimi kolaylaştırıcı etkisi de var. İçeceklerde de kullanılabilen kakule özellikle kahve ve çayda tercih ediliyor. Kilo fiyatı 3.000-4.000 lira arasında değişen kakule, bu fiyatlarla en pahalı baharatlar listesine giriyor.

5. Seylan Çubuk Tarçın

5. Seylan Çubuk Tarçın

Tarçını mutfaklarda çok sık kullanıyoruz. Genelde tatlılar için kullanılsa da tuzlulara da eklendiğini biliyoruz. İçeceklere de konulabilen tarçın yine pahalı baharatlardan. Ama bizim bildiğimiz tarçın değil, bu özel bir tarçın. Tarçının en kalitelisi olarak bilinen Seylan tarçını, Sri Lanka'da yetişiyor. Hassas şekilde toplanan tarçının fiyatını bu artırıyor. 5.000 TL'ye kadar çıkabilen fiyatı olan tarçının tıbbi açıdan değerli olduğu da biliniyor.

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6. Karanfil

6. Karanfil

Türk mutfağında yeri çok olan karanfil Güneydoğu Asya kökenli. 800-1000 TL arasında fiyatı değişebilen karanfil baharatı, bitkinin çiçek tomurcuğunun kurutulmasından elde ediliyor. Tatlılarda ve hatta yemeklere lezzet katmak için kullanılıyor. Bunun yanında elbette tıpta da yeri var. Özellikle diş ağrılarında karanfil kullanıldığı biliniyor. Yoğun bir aroması olduğu için az bile kullanılsa baskın tadını yemeklerde almak mümkün.

7. Biberiye

7. Biberiye

Akdeniz mutfağının gözdesi bir baharat olan biberiye hoş kokusuyla öne çıkan baharatlardan. Özellikle et yemeklerine lezzet katan biberiyenin tıbbi açıdan da birçok faydası var. Fiyatı 500 lira civarında olabiliyor, ama doğal biberiyenin 1.000 TL'lere çıktığını görmek mümkün. Biberiye aromasıyla yemeklerin lezzetine lezzet katıyor.

8. Akbiber

8. Akbiber

Karabiberi hepimiz biliyoruz ama ya akbiberi duymuş muydunuz? Beyaz renkli biber olan akbiber, karabibere göre çok daha pahalı. Karabiberin işlemden geçirilmiş hali olan akbiberin aroması daha hafif ama daha keskin. Asya ve Fransız mutfaklarında görebileceğimiz akbiberi fiyat aralığı oldukça değişken. Yani 500 lira civarında akbiber bulabiliyorken 1.500 liraya da bulmak mümkün. Hatta 3.000 liralık akbiberler bile var.

9. Kekik

9. Kekik

Kekik mutfakta en sık kullandığımız baharatlardan biri olabilir. Özellikle köfteler veya etlerle tercih edilen kekik baharatını sulu yemeklerde de görmek mümkün. Zengin aroması ile lezzet verici etkisinin yanında sağlık için de oldukça faydalı bir baharat. 300 lira ortalama fiyatı olan kekik baharatının kilosunun 1.000 TL'ye kadar çıktığını görmek mümkün.

10. Zencefil

10. Zencefil

Zencefil de mutfaklarda sıklıkla gördüğümüz baharatlardan. Tıbbı yönü ağır basan zencefil, özellikle hastayken kaynatılarak içilebiliyor. Sindirim sorunları için de kullanılabiliyor. Tatlılarda rastladığımız zencefili en çok kurabiye tariflerinde görüyoruz. Ama bunun yanında yemeklerde ya da çaylarda da zencefil kullanılabiliyor. Zencefilin baharat olarak kullanıldığı toz halinin kilosu 1.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

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11. Kırmızı Biber

11. Kırmızı Biber

Kırmızı biberi mutfakta kullanmadığımız yemek yok. Yemeklere renk ve tat katan kırmızı biber, bitkinin meyvelerinin kurutularak toz haline getirilmesiyle oluşuyor. Türk mutfağı dışında birçok mutfakta da yeri olan kırmızı bibersiz bir yemeğin tadı çok yavan oluyor. Aslında çok pahalı bir baharat değil ama kilosunun 2.000 TL olduğu çeşitleri var.

12. Defne Yaprağı

12. Defne Yaprağı

Defne yaprağı denilince ilk akla et geliyor elbette. Ama her yemeğe koymak mümkün. Farklı bir aroması olan defne yaprağı sağlık açısından da çok faydalı. 500-600 lira civarında olsa da kalitesine göre 5.000 TL'ye kadar çıkan fiyatları görmek mümkün.

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
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