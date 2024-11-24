Bir Tutamı Servet Değerinde Olan Tarihin En Pahalı 12 Baharatı
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Bir Tutamı Servet Değerinde Olan Tarihin En Pahalı 12 Baharatı
Her gün yemeklerde çeşit çeşit baharatlar kullanıyoruz. Bu baharatlar ne kadar hiç merak ettiniz mi peki? Bazıları servet değerinde olan baharatlara gelin birlikte bakalım...
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1. Safran
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2. Çubuk Vanilya
3. Yıldız Anason
4. Kakule
5. Seylan Çubuk Tarçın
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6. Karanfil
7. Biberiye
8. Akbiber
9. Kekik
10. Zencefil
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