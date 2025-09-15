Bize Evini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!
Evimiz aslında iç dünyamızın en büyük yansımasıdır. Hangi koltuğu seçtiğimizden tut, mutfağı nasıl düzenlediğimize kadar her detay karakterimizi ele verir. Peki ya ilişki durumunu? Onun da cevabını veriyor. Haydi bize evini anlat, ilişki durumunu tahmin edelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hadi başlayalım! Salonunda en çok ne dikkat çekiyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki ya mutfağın?
3. Renkler vardı Gülfem! Evinde renk paleti nasıl?
4. Duvarlarda ne var peki?
5. Oldukça önemli bir soru... Yemek masan nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dolapların düzenini soralım bir de?
7. Evde ayakkabı kuralın var mı?
8. Son olarak, temizlik konusundaki yaklaşımın nedir?
Bekarsın ve rahat takılıyorsun!
Yeni bir ilişkin var!
Uzun süredir ilişkin var!
Evlisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın