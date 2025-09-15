Bize Evini Anlat, İlişki Durumunu Tahmin Edelim!

Evin tam anlamıyla oturmuş, düzenli ve estetik. Her şeyin bir yeri var, kurallar belli ve düzenini bozmak kolay değil. Bu da senin evli ya da uzun süredir ciddi bir ilişkide olduğunu gösteriyor. Artık romantik detaylardan çok, işlevsellik ve huzur ön planda. Senin evinde güven, istikrar ve aile sıcaklığı hissediliyor.