Bize Evini Anlat, Burcunu Söyleyelim!
Evinin dekorasyonu, temizliği ve genel havası aynı zamanda senin enerjini, tarzını, hatta burcunu bile yansıtıyor! Kiminin evi rengarenk, kimininki de minimalist ve düzenli... Hadi bakalım, bize evini anlat, biz de senin burcunu tahmin edelim! 👇
1. Evinin genel tarzı hangisine daha çok benziyor?
2. Peki evinde en çok vakit geçirdiğin yer neresi?
3. Evinde hangisi olsun isterdin?
4. Şimdi de sana en çok hitap eden banyo tasarımını seç bakalım. 👇
5. Dekorasyonda vazgeçilmezin hangisi?
6. Yatak odan aşağıdakilerden hangisine benziyor?
7. Evin genelde nasıl kokar?
8. Son olarak, evinin duvarları hangi renk?
Toprak Burçları (Boğa, Başak, Oğlak)
Ateş Burçları (Koç, Aslan, Yay)
Su Burçları (Yengeç, Akrep, Balık)
Hava Burçları (İkizler, Terazi, Kova)
