onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Bize Evini Anlat, Burcunu Söyleyelim!

etiket Bize Evini Anlat, Burcunu Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.11.2025 - 10:14

Evinin dekorasyonu, temizliği ve genel havası aynı zamanda senin enerjini, tarzını, hatta burcunu bile yansıtıyor! Kiminin evi rengarenk, kimininki de minimalist ve düzenli... Hadi bakalım, bize evini anlat, biz de senin burcunu tahmin edelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evinin genel tarzı hangisine daha çok benziyor?

2. Peki evinde en çok vakit geçirdiğin yer neresi?

3. Evinde hangisi olsun isterdin?

4. Şimdi de sana en çok hitap eden banyo tasarımını seç bakalım. 👇

5. Dekorasyonda vazgeçilmezin hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yatak odan aşağıdakilerden hangisine benziyor?

7. Evin genelde nasıl kokar?

8. Son olarak, evinin duvarları hangi renk?

Toprak Burçları (Boğa, Başak, Oğlak)

Senin evin her daim düzenli, huzurlu ve tertemizdir. Evinde her şeyin yeri bellidir ve her eşyanın bir amacı vardır. Toprak burcu olarak sen de istikrarlı, sakin ve güven veren bir yapıya sahipsin. Bu enerjini evine de yansıtıyorsun. Evin senin için dış dünyanın karmaşasından kaçıp rahat nefes aldığın güvenli bir alan. Evinde detaylara ve estetik görünüme de önem veriyorsun. İnsanlar senin evine geldiğinde huzur buluyor çünkü senin düzenin evinin enerjisine de yansıyor.

Ateş Burçları (Koç, Aslan, Yay)

Evin de tıpkı senin gibi enerjik, sıcak ve hayat dolu! Renkler, objeler, farklı dekoratif unsurlar... Tüm bunları bir arada gayet uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsun. Evinde hem gösterişi seviyor hem de abartmıyorsun. Ateş burçları gibi sen de spontane yaşayan, eğlenceli ve tutkulu birisin. Evinde de hep bir hareket, bir yaşam belirtisi var! Müzik, kahkaha, enerji senin ortamından asla eksik olmuyor.

Su Burçları (Yengeç, Akrep, Balık)

Senin evin, derin duygularla dolu bir yer... Her köşesinde bir anı, bir hikaye var. Sezgisel, duygusal ve içe dönük bir ruh haline sahipsin. Evinin sıcak, samimi ve güvenli bir havası var. Dışarıdan gelen biri bile hemen o enerjiyi hisseder. Sen evinin her detayına ayrı bir önem veriyorsun. Mumlar, yumuşak yastıklar, sıcak ışıklar… Duvarların renginden, bitkini koyacağın yere kadar şeyi ince ince düşünüyorsun. Gizemli karakterini evinin dekorasyonuna da yansıtmışsın!

Hava Burçları (İkizler, Terazi, Kova)

Senin evin özgün, yaratıcı ve ilham dolu! Farklı renkler, ilginç objeler ve özgün bir tasarım... Hava burcu olarak sen de yeniliği ve estetiği seviyorsun. Monotonluk sana göre değil, evinde sürekli bir değişim var! Bir gün koltuk sağda, ertesi gün solda olabilir. Çünkü bu hareketlilik seni canlı tutuyor. İnsanlar senin evine geldiğinde hem rahatlıyor hem de “Ne zevkli insan!” diye düşünüyor. Çünkü senin evin, tıpkı senin gibi özgün ve enerjik!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın