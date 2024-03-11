Birlikte İzlemenin Keyfi Başka: Ramazan Ayında Ailecek Seyredebileceğiniz Birbirinden Güzel Film ve Diziler
Birlikte İzlemenin Keyfi Başka: Ramazan Ayında Ailecek Seyredebileceğiniz Birbirinden Güzel Film ve Diziler
Ramazan ayında ailecek toplanıp keyifle izleyebileceğiniz film ve dizileri sizler için listeledik. Tall Girl'den Good Sam'e, The Princess Switch'den Holiday in the Wild'a hepsi birbirinden keyifli bu dizi ve filmleri ramazanda ekranlarınızdan eksik etmeyin. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. We Can Be Heroes, 2020
19. Malibu Rescue, 2019
18. Tall Girl, 2019
17. After Life of the Party, 2021
16. Good Sam, 2022
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15. The Princess Switch, 2018
14. Holiday in the Wild, 2019
13. Benji, 2018
12. Feel the Beat, 2020
11. Blue Miracle, 2021
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10. Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003
9. Percy Jackson and the Olympians, 2023-
8. Avatar: The Last Airbender, 2024-
7. A Series of Unfortunate Events, 2017-2019
6. Raising Hope, 2010-2014
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5. Malcolm in the Middle, 2000-2006
4. Regular Show, 2010-2017
3. Modern Family, 2009-2020
2. Anne with an E, 2017-2019
1. Doctor Who, 2005-2022
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