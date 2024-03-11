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Birlikte İzlemenin Keyfi Başka: Ramazan Ayında Ailecek Seyredebileceğiniz Birbirinden Güzel Film ve Diziler

Birlikte İzlemenin Keyfi Başka: Ramazan Ayında Ailecek Seyredebileceğiniz Birbirinden Güzel Film ve Diziler

Ramazan dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 20:04

Ramazan ayında ailecek toplanıp keyifle izleyebileceğiniz film ve dizileri sizler için listeledik. Tall Girl'den Good Sam'e, The Princess Switch'den Holiday in the Wild'a hepsi birbirinden keyifli bu dizi ve filmleri ramazanda ekranlarınızdan eksik etmeyin. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. We Can Be Heroes, 2020

20. We Can Be Heroes, 2020

IMDb: 4.7 

Özet: Uzaylı istilacılar Dünya'nın süper kahramanlarını kaçırdı. Şimdi onların çocukları hem ebeveynlerini hem de gezegeni kurtarmak için iş birliği yapmayı öğrenmekzorunda. 

Oyuncular: YaYa Gosselin, Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas 

Yönetmen: Robert Rodriguez

19. Malibu Rescue, 2019

19. Malibu Rescue, 2019

IMDb: 5.1 

Özet: Yaptığı saçmalıklar yüzünden başı belaya giren Tyler, bütün yazı gençlere yönelik elit bir cankurtaran eğitim programında geçirmek zorunda kalır. Genç Cankurtaran eğitiminin hemen ardından Dil Balıkları ekibi, heyecanlı kurtarmalar ve şen kahkahalar eşliğinde plaja meydan okumak için geri dönüyor. 

Oyuncular: Ricardo Hurtado, Breanna Yde, Jackie R. Jacobson 

Yönetmen: Savage Steve Holland

18. Tall Girl, 2019

18. Tall Girl, 2019

IMDb: 5.2 

Özet: Tall Girl, uzun boylu olması nedeniyle çevresi tarafından dışlanan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Jodi, her zaman okulundaki en uzun boylu kız olmuştur. Bu durumundan fazlasıyla rahatsız olan Jodi, kambur durup daha fazla dikkat çekmemeye çalışır.

Oyuncular: Ava Michelle, Griffin Gluck, Sabrina Carpenter 

Yönetmen: Nzingha Stewart

17. After Life of the Party, 2021

17. After Life of the Party, 2021

IMDb: 5.8 

Özet: Parti planyacısı ve sosyal bir kelebek olan Cassie, hayatının en güzel dönemindedir. Büyük bir heyecanla 25. doğum gününe hazırlanan Cassie, garip bir kazayla vefat eder. Kendisini öbür dünyanın bekleme odasında bulan Cassie, burada koruyucu meleği Val ile tanışır. Her şeyin artık sona erdiğini düşünen Cassie, gökyüzündeki büyük bir parti olduğunu ve oraya katılabilmek için öncelikle Dünya'daki hatalarını telafi etmesi gerektiğini öğrenir.

Oyuncular: Victoria Justice, Midori Francis, Robyn Scott 

Yönetmen: Stephen Herek

16. Good Sam, 2022

16. Good Sam, 2022

IMDb: 6.0 

Özet: Patronu komaya girince başhekimliğe getirilen yetenekli bir kalp cerrahının başından geçen olayları anlatan dizi, farklı türde bir medikal drama olmasıyla dikkat çekiyor. 

Oyuncular: Sophia Bush, Jason Isaacs, Skye P. Marshall 

Yaratıcı: Katie Wech

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15. The Princess Switch, 2018

15. The Princess Switch, 2018

IMDb: 6.1 

Özet: Chicago'da pastacılık yapan Stacy, Noel'den bir hafta önce kendisine tıpatıp benzeyen güzeller güzeli Montenaro Düşesi Margaret ile karşılaşır ve ikili birkaç günlüğüne birbirlerinin yerine geçmeye karar verir.

Oyuncular: Vanessa Hudgens, Sam Palladio, Nick Sagar 

Yönetmen: Mike Rohl

14. Holiday in the Wild, 2019

14. Holiday in the Wild, 2019

IMDb: 6.2 

Özet: Holiday in the Wild, ikinci balayı planı yaptıkları sırada kocası tarafından terk edilen bir kadının hayatına odaklanıyor. Kate Conrad, kocası ve oğlu ile birlikte Manhattan'da yaşayan bir kadındır. Oğlunun üniversite için evden ayrılması, Kate için epey sarsıcı olur.

Oyuncular: Rob Lowe, Kristin Davis, Fezile Mpela 

Yönetmen: Ernie Barbarash

13. Benji, 2018

13. Benji, 2018

IMDb: 6.3 

Özet: “Benji”, yetim kalmış bir köpek yavrusunun ve iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Carter ve Frankie adında New Orleans’ta yaşayan iki kardeş bir sokak köpeği bulur. Eve neşe getiren köpek kısa süre içinde ailenin bir parçası haline gelir. Neye bulaştıklarının farkında olmayan birkaç hırsız çocukları kaçırdığında, Benji ve yardımcısı çocukların imdadına yetişir.

Oyuncular: Gabriel Bateman, Darby Camp,Kiele Sanchez 

Yönetmen: Brandon Camp

12. Feel the Beat, 2020

12. Feel the Beat, 2020

IMDb: 6.3 

Özet: Dansçı olan April, Broadway’de seçmelere katılır. Ancak seçmelerde çuvallayan April, istediği başarıyı elde edemez. Bunun üzerine genç kadın, memleketine geri dönmeye karar verir. Doğup, büyüdüğü kasabada hayatına yön vermeye çalışan April, çok istemese de yarışmaya hazırlanan bir grup genç dansçıya koçluk yapmaya başlar. April öyle ya da böyle müzik ile birlikte yaşamaya devam edecektir. 

Oyuncular: Sofia Carson, Pamela MacDonald, Sonia Laplante 

Yönetmen: Elissa Down

11. Blue Miracle, 2021

11. Blue Miracle, 2021

IMDb: 6.6 

Özet: Maddi durumu sıkıntılı olsa da yetimhaneleri kurtarmak isteyen bir adam ve koruyucusu olduğu çocuklar, Tükenmiş bir tekne kaptanıyla kârlı bir balıkçılık yarışmasına katılır. 

Oyuncular: Dennis Quaid, Jimmy Gonzales, Miguel Angel Garcia 

Yönetmen: Julio Quintana

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10. Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003

10. Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003

IMDb: 6.7 

Özet: Sabrina Spellman on altıncı yaş gününde sihirli güçleri olduğunu keşfeder. Massachusetts'teki kurgusal Westbridge kasabasında 600 yaşındaki teyzeleri Hilda ve Zelda'nın yanı sıra konuşan kedi Salem ile birlikte yaşamaktadır. 

Oyuncular: Melissa Joan Hart, Caroline Rhea, Beth Broderick 

Yaratıcı: Jonathan Schmock, Nell Scovell

9. Percy Jackson and the Olympians, 2023-

9. Percy Jackson and the Olympians, 2023-

IMDb: 7.1 

Özet: Percy Jackson tehlikeli bir maceraya atılır. Zeus'un İlk Şimşeğini geri getirmek ve topyekûn bir savaşı engellemek için Amerika'yı boydan boya kat etmesi, bu esnada da peşindeki canavarlardan kurtulması ve kurnazlığıyla tanrıları alt etmesi gerekmektedir. Görev arkadaşları Annabeth ve Kıvırcık'ın da yardımıyla Percy'nin yolculuğu onu, aradığı cevaplara yaklaştıracaktır: Kendini yabancı hissettiği bir dünyaya nasıl uyum sağlayacağına ve aslen kim olduğunun cevabını bulmaya. 

Oyuncular: Walker Scobell, Leah Jeffries, Aryan Simhadri 

Yaratıcılar: Rick Riordan, Jonathan E. Steinberg

8. Avatar: The Last Airbender, 2024-

8. Avatar: The Last Airbender, 2024-

IMDb: 7.3 

Özet: Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır. 

Oyuncular: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley 

Yaratıcı: Albert Kim

7. A Series of Unfortunate Events, 2017-2019

7. A Series of Unfortunate Events, 2017-2019

IMDb: 7.7 

Özet: Son derece zengin bir ailenin Violet, Klaus ve Sunny Baudelaire adlarındaki üç çocuğu, muazzam bir miras ile yetim kalmışlardır. Kendilerine kalan bu büyük mirası, anne ve babalarının bir yangında can vermelerinin ardından kullanabilmeleri için 14 yaşındaki en büyük kardeşlerinin, reşit yaşa ulaşmasını beklemeleri gerekmektedir. Uzak bir akrabaları olan Kont Olaf’ın yanına gönderilmeleri ile hayatları beklenmedik bir biçimde değişmeye başlar çünkü Olaf hiç de iyi niyetli biri değildir. Çocuklar çok geçmeden, bu adamın, sahip oldukları mirası ellerinden almanın peşinde olduğunu fark ederler. 

Oyuncular: Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Pauli Weissman

6. Raising Hope, 2010-2014

6. Raising Hope, 2010-2014

IMDb: 8.1 

Özet: James 'Jimmy' Chance, tek gecelik bir ilişki sırasında bir seri katili hamile bırakan 24 yaşında akılsız bir gençtir. Annenin ölüm cezasına çarptırılmasının ardından kızının velayetini alan Jimmy, çocuğunu büyütürken destek için tuhaf ama iyi niyetli ailesine güvenir. 

Oyuncular: Lucas Neff, Martha Plimpton, Garret Dillahunt 

Yaratıcı: Gregory Thomas Garcia

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5. Malcolm in the Middle, 2000-2006

5. Malcolm in the Middle, 2000-2006

IMDb: 8.2 

Özet: Kaykay yapmak ve en iyi arkadaşı Stevie ile takılmaktan hoşlanan 9 yaşındaki Malcolm, 'yetenekliler' sınıfına girmeye zorlanınca hayatı alt üst olur ve etrafı toplumdan dışlanan bir grup yetenekliyle çevrelenir. 

Oyuncular: Frankie Muniz, Bryan Cranston, Justin Berfield 

Yaratıcılar: Linwood Boomer, Michael Glouberman, Gary Murphy

4. Regular Show, 2010-2017

4. Regular Show, 2010-2017

IMDb: 8.5 

Özet: İki yakın arkadaşın - bir mavi alakarga ve bir rakun - yerel parkta bekçi olarak sıradan işlerini canlandırmaya çalışırken yaşadıkları gerçeküstü talihsizlikleri konu ediniyor.

Oyuncular: J.G. Quintel, William Salyers, Sam Marin 

Yaratıcı: J.G. Quintel

3. Modern Family, 2009-2020

3. Modern Family, 2009-2020

IMDb: 8.5 

Özet: İlk ailemizin reisini 'Evli ve Çocuklu' dizisinde meşhur Al Bundy karakterini oynayan Ed O'Neill, Jay Pritchett karakteriyle canlandırıyor. Jay kendinden çok daha genç bir eşe sahiptir. Gloria adlı genç eşinin bir de Manny adlı oğlu vardır. Jay, Manny'e bir yandan üvey babalık yapmaya çalışırken diğer yandan da genç eşini başkalarına kaptırmamaya çalışmaktadır. İkinci ailemiz ise Phil ve Claire Dunphy çiftidir. Claire, Jay Pritchett'in öz kızı, Phil ise damadıdır. Phil ve Claire çiftinin Haley, Luke ve Alex adın da 3 çocukları vardır. Aile'nin en büyük derdi yaramaz oğulları Luke ve erkek arkadaş sorunları başlayan kızları Haley ve Alex. Üçüncü ailemiz ise gay bir çiftten oluşuyor, Mitchell ve Cameron. Mitchell, Jay Pritchett'in öz oğlu. Bu çiftimizin Vietnam'dan evlat edindikleri Lilly adlı bir bebekleri bulunuyor. 

Oyuncular: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen 

Yaratıcılar: Steven Levitan, Christopher Lloyd

2. Anne with an E, 2017-2019

2. Anne with an E, 2017-2019

IMDb: 8.6 

Özet: Lucy Maid Montgomery’nin ‘Anne with Green Gables‘ kitabından uyarlanan dizide, anne ve babasının ölümü ile kimsesiz kalan bir kızın hikayesini konu ediyor. Anne Shirley, anne ve babasının ölümü sonrasında kimsesiz kalan bir kızdır. Hayatına bir yön vermeye çalışan küçük kız, yaşadığı tatsızlıklardan sonra evlenmemiş yaşlı bir kadın ve onun erkek kardeşi ile birlikte yaşamaya başlar. Green Gables kasabasındaki yeni hayatına alışmaya çalışan Anne, sevgi dolu kalbi ve zekası ile karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışır.

Oyuncular: Amybeth McNulty, Geraldine James, R.H. Thomson 

Yaratıcı: Moira Walley-Beckett

1. Doctor Who, 2005-2022

1. Doctor Who, 2005-2022

IMDb: 8.6 

Özet: Bu Doktor bambaşka bir doktor. Adı, karakteri, tavırları her şeyiyle bir muamma. Rose Tyler adında bir kadın, kendisini Doktor diye adlandıran gizemli bir yabancıyla tanışır ve bundan sonra hayatı baştan sona değişir. Kısa süre içerisinde ailesi de dahil bütün dünyanın tehlike altında olduğunu öğrenir. Yapması gereken ise kurtuluş yolunu bulmaktır. 

Oyuncular: Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Pearl Mackie 

Yaratıcı: Sydney Newman

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