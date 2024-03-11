Birlikte İzlemenin Keyfi Başka: Ramazan Ayında Ailecek Seyredebileceğiniz Birbirinden Güzel Film ve Diziler

IMDb: 7.7

Özet: Son derece zengin bir ailenin Violet, Klaus ve Sunny Baudelaire adlarındaki üç çocuğu, muazzam bir miras ile yetim kalmışlardır. Kendilerine kalan bu büyük mirası, anne ve babalarının bir yangında can vermelerinin ardından kullanabilmeleri için 14 yaşındaki en büyük kardeşlerinin, reşit yaşa ulaşmasını beklemeleri gerekmektedir. Uzak bir akrabaları olan Kont Olaf’ın yanına gönderilmeleri ile hayatları beklenmedik bir biçimde değişmeye başlar çünkü Olaf hiç de iyi niyetli biri değildir. Çocuklar çok geçmeden, bu adamın, sahip oldukları mirası ellerinden almanın peşinde olduğunu fark ederler.

Oyuncular: Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Pauli Weissman