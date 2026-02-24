Bir Ülke İflas Etti! 7 Yıldır Devam Eden Tarihi Krizden Çıkışın Tek Yolu Altın mı?

Lübnan yönetimi, 2019 yılından bu yana devam eden ve yerel paranın değerini tamamen yitirdiği ağır ekonomik krizden çıkış yolu olarak merkez bankası envanterindeki devasa altın rezervlerini kullanmayı değerlendiriyor. Yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki bu rezervlerin satılması ya da kiralanması fikri siyasi kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlansa da halk, bu adımın geçmişteki hataların faturasını vatandaşa kesmek anlamına geldiğini savunuyor.

Dünya Bankası’nın 'Ponzi sistemi' olarak nitelendirdiği mali politikalar sonucu döviz kıtlığı yaşayan ülkede, bankalar yıllardır vatandaşların mevduatlarını dondurmuş durumda. Yaklaşık 70 milyar dolarlık mevduat borcu bulunan bankacılık sektörü, altın satışıyla likidite sağlamayı hedeflerken; sokaktaki vatandaş bu durumu 'hırsızlığın üstünü örtme çabası' olarak görüyor. Beyrut esnafı başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri, çalınan kamu kaynaklarının geri getirilmesi yerine ülkenin son güvencesi olan altınların harcanmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Devletin borçlarını ödeyemediği ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşımın zorlaştığı bu süreçte, altın rezervleri Lübnan için 'son kale' olarak görülüyor. Siyasetçiler ve bankacılar, altın fiyatlarının küresel piyasalarda yükselmesini bir fırsat olarak görse de bu varlıkların kullanımı için toplumsal bir uzlaşı henüz sağlanabilmiş değil. Mevduat sahipleri, bankaların kendi sorumluluklarını üstlenmek yerine halkın ortak varlığına göz diktiğini belirterek çözümün yolsuzlukla mücadeleden geçtiğini vurguluyor.