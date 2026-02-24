onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bir Ülke İflas Etti! 7 Yıldır Devam Eden Tarihi Krizden Çıkışın Tek Yolu Altın mı?

Bir Ülke İflas Etti! 7 Yıldır Devam Eden Tarihi Krizden Çıkışın Tek Yolu Altın mı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.02.2026 - 10:40

Son 7 yıldır ağır ekonomik krizler ile mücadele eden Lübnan fiilen iflas etti. Ekonomik iflasla mücadele eden Lübnan’da, merkez bankasının elindeki 45 milyar dolarlık altın rezervinin bir kısmının satılması gündeme geldi. Bankacılık sektörünü ayağa kaldırmak için sunulan bu öneri, halkın büyük tepkisini çekerken; uzmanlar bu hamlenin derinleşen krize çare olup olmayacağını tartışıyor. Lübnan’ın Merkez Bankasında 280 tonluk ve değeri 45 milyar dolara ulaşan altın rezervi olduğu belirtiliyor.

Kaynak: https://www.ft.com/content/af424904-c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lübnan'da 7 yıllık ekonomik kriz sonrası fiili olarak iflas geldi, son çare altın satışı!

Lübnan'da 7 yıllık ekonomik kriz sonrası fiili olarak iflas geldi, son çare altın satışı!

Lübnan yönetimi, 2019 yılından bu yana devam eden ve yerel paranın değerini tamamen yitirdiği ağır ekonomik krizden çıkış yolu olarak merkez bankası envanterindeki devasa altın rezervlerini kullanmayı değerlendiriyor. Yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki bu rezervlerin satılması ya da kiralanması fikri siyasi kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlansa da halk, bu adımın geçmişteki hataların faturasını vatandaşa kesmek anlamına geldiğini savunuyor.

Dünya Bankası’nın 'Ponzi sistemi' olarak nitelendirdiği mali politikalar sonucu döviz kıtlığı yaşayan ülkede, bankalar yıllardır vatandaşların mevduatlarını dondurmuş durumda. Yaklaşık 70 milyar dolarlık mevduat borcu bulunan bankacılık sektörü, altın satışıyla likidite sağlamayı hedeflerken; sokaktaki vatandaş bu durumu 'hırsızlığın üstünü örtme çabası' olarak görüyor. Beyrut esnafı başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri, çalınan kamu kaynaklarının geri getirilmesi yerine ülkenin son güvencesi olan altınların harcanmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Devletin borçlarını ödeyemediği ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşımın zorlaştığı bu süreçte, altın rezervleri Lübnan için 'son kale' olarak görülüyor. Siyasetçiler ve bankacılar, altın fiyatlarının küresel piyasalarda yükselmesini bir fırsat olarak görse de bu varlıkların kullanımı için toplumsal bir uzlaşı henüz sağlanabilmiş değil. Mevduat sahipleri, bankaların kendi sorumluluklarını üstlenmek yerine halkın ortak varlığına göz diktiğini belirterek çözümün yolsuzlukla mücadeleden geçtiğini vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın