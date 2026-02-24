Bir Ülke İflas Etti! 7 Yıldır Devam Eden Tarihi Krizden Çıkışın Tek Yolu Altın mı?
Son 7 yıldır ağır ekonomik krizler ile mücadele eden Lübnan fiilen iflas etti. Ekonomik iflasla mücadele eden Lübnan’da, merkez bankasının elindeki 45 milyar dolarlık altın rezervinin bir kısmının satılması gündeme geldi. Bankacılık sektörünü ayağa kaldırmak için sunulan bu öneri, halkın büyük tepkisini çekerken; uzmanlar bu hamlenin derinleşen krize çare olup olmayacağını tartışıyor. Lübnan’ın Merkez Bankasında 280 tonluk ve değeri 45 milyar dolara ulaşan altın rezervi olduğu belirtiliyor.
Lübnan'da 7 yıllık ekonomik kriz sonrası fiili olarak iflas geldi, son çare altın satışı!
