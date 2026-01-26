onedio
Bir Paramedik Bir Hastayı Hastaneye Ulaştırmaya Çalışırken Yaşadığı Zorluğu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
26.01.2026 - 09:05

Ambulans, polis, itfaiye gibi acil durum araçlarına yol vermek insani bir sorumluluk. Bu, sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir görev. Her birimizin, acil durum hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde sağlanabilmesi için kendi payımıza düşeni yapmamız gerekiyor. Çünkü bu, belki de bir hayatın kurtarılması anlamına gelebilir. 

'kdr.demir' isimli bir paramedik  tedavisi süren hastanın başka bir hastaneye sevki sırasında trafikte yaşadığı zorluğu paylaştı. O görüntüler, ambulansa öncelik tanımanın önemini bir kere daha hatırlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kdr.demir/vid...
Peki ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemenin cezası ne?

2026 yılı itibarıyla ambulans gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenler için 15.000 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ve araca 30 gün süreyle el konuluyor. Eğer aynı ihlal son 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa, sürücünün ehliyeti tamamen iptal ediliyor. Ayrıca emniyet şeridini işgal ederek bu araçların geçişini engellemenin cezası da 6.420 TL civarında.

Ceylan Sen

Ben kendi aracımı sürerken geriliyorum bu iş gercekten çok sorumluluk isteyen bir iş ve yıpratıcı helal olsun bazen hayat kurtarmaya giderlerken kaza geçirip... Devamını Gör