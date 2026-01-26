Bir Paramedik Bir Hastayı Hastaneye Ulaştırmaya Çalışırken Yaşadığı Zorluğu Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kdr.demir/vid...
Ambulans, polis, itfaiye gibi acil durum araçlarına yol vermek insani bir sorumluluk. Bu, sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir görev. Her birimizin, acil durum hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde sağlanabilmesi için kendi payımıza düşeni yapmamız gerekiyor. Çünkü bu, belki de bir hayatın kurtarılması anlamına gelebilir.
'kdr.demir' isimli bir paramedik tedavisi süren hastanın başka bir hastaneye sevki sırasında trafikte yaşadığı zorluğu paylaştı. O görüntüler, ambulansa öncelik tanımanın önemini bir kere daha hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki ambulans, itfaiye ve polis gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemenin cezası ne?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ben kendi aracımı sürerken geriliyorum bu iş gercekten çok sorumluluk isteyen bir iş ve yıpratıcı helal olsun bazen hayat kurtarmaya giderlerken kaza geçirip... Devamını Gör