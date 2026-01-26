Bir Paramedik Bir Hastayı Hastaneye Ulaştırmaya Çalışırken Yaşadığı Zorluğu Paylaştı

Ambulans, polis, itfaiye gibi acil durum araçlarına yol vermek insani bir sorumluluk. Bu, sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir görev. Her birimizin, acil durum hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde sağlanabilmesi için kendi payımıza düşeni yapmamız gerekiyor. Çünkü bu, belki de bir hayatın kurtarılması anlamına gelebilir.

'kdr.demir' isimli bir paramedik tedavisi süren hastanın başka bir hastaneye sevki sırasında trafikte yaşadığı zorluğu paylaştı. O görüntüler, ambulansa öncelik tanımanın önemini bir kere daha hatırlattı.