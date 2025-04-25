Sen bir meyve olsan, kesinlikle erik olurdun. Herkesi kendine aşık eden o tatlı, biraz da alımlı hallerinle bu meyveden başkasına benzetemezdik seni. Tıpkı erik gibi, etrafındaki herkesi mutlu ediyor ve kendini sevdiriyorsun. Hem tatlı, hem hafif ekşisin ama her halinle vazgeçilmezsin. İnsanların yüzüne gülümseme getiren nadir şeylerden birisin. Seninle her şey daha bir tatlı, daha bir güzel oluyor sanki!