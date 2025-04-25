Bir Meyve Olsan Ne Olurdun?
Belki mis kokan bir portakal, belki de inanılmaz tatlı bir elma… Bu test, kişiliğini ve ruh halini en iyi yansıtan meyveyi bulmanı sağlayacak! Bakalım, senin içindeki meyve hangisi? Hazır mısın?
O zaman başlayalım!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başladık! Yeni bir şey denemeyi sever misin yoksa alıştığın şeyleri mi tercih edersin?
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2. Bir dondurma çeşidi seç!
3. Bu sabah nasıl uyandın?
4. Yemek yapmakla aran nasıl diye sorsak!
5. Peki, el lezzetine güveniyor musun?
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6. Hangi mevsimde doğdun?
7. Akşam yemeğinde hangisini tercih edersin?
8. Son olarak, sosyal ortamlarda nasıl hissedersin?
Karpuz!
Erik!
Çilek!
Portakal!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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