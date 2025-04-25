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Bir Meyve Olsan Ne Olurdun?

etiket Bir Meyve Olsan Ne Olurdun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 20:31

Belki mis kokan bir portakal, belki de inanılmaz tatlı bir elma… Bu test, kişiliğini ve ruh halini en iyi yansıtan meyveyi bulmanı sağlayacak! Bakalım, senin içindeki meyve hangisi? Hazır mısın?

O zaman başlayalım!👇🏻

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1. İlk sorumuzla başladık! Yeni bir şey denemeyi sever misin yoksa alıştığın şeyleri mi tercih edersin?

2. Bir dondurma çeşidi seç!

3. Bu sabah nasıl uyandın?

4. Yemek yapmakla aran nasıl diye sorsak!

5. Peki, el lezzetine güveniyor musun?

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6. Hangi mevsimde doğdun?

7. Akşam yemeğinde hangisini tercih edersin?

8. Son olarak, sosyal ortamlarda nasıl hissedersin?

Karpuz!

Karpuz!

Sen bir meyve olsan, karpuz olurdun! Yatıştıran, uyumlu karakterinle seni başka bir meyveyle asla kıyaslayamayız. İnsanların ruhunu rahatlatan bir enerjin var, tıpkı karpuz gibi. O tatlı, ferahlatıcı halinle, seni her zaman yanımızda istememiz çok doğal. Seninle her şey daha hafif, daha keyifli; sen vazgeçilmezsin. Her zaman aradığımız bir şeysin. Ayyy peynirle de pek bir güzel gidersin :)

Erik!

Erik!

Sen bir meyve olsan, kesinlikle erik olurdun. Herkesi kendine aşık eden o tatlı, biraz da alımlı hallerinle bu meyveden başkasına benzetemezdik seni. Tıpkı erik gibi, etrafındaki herkesi mutlu ediyor ve kendini sevdiriyorsun. Hem tatlı, hem hafif ekşisin ama her halinle vazgeçilmezsin. İnsanların yüzüne gülümseme getiren nadir şeylerden birisin. Seninle her şey daha bir tatlı, daha bir güzel oluyor sanki!

Çilek!

Sen bir meyve olsan, çilek olurdun. Tatlılığınla herkesi kendine hayran bırakır, pudra şekeri gibi zarif bir dokunuşla etrafındaki herkesi mutlu ederdin. Neşenle her ortamı canlandırıyorsun, gülüşünle pozitif enerji yayıyorsun. Herkesin hayatında senin gibi biri olmalı; çünkü sen, hep taze, hep doğal ve hep sevgi dolusun. Dikkat çekicisin, kırmızının en güzel tonusun, etrafındaki her şeyin güzelleşmesini sağlıyorsun.

Portakal!

Portakal!

Sen bir meyve olsan, portakal olurdun. Hem renginle hem tadınla her zaman enerji verirdin. O güzel, ferahlatıcı halinle, ruhu iyileştiren bir etkisin. Herkesin hayatında senin gibi biri olmalı; enerjinle, samimiyetinle etrafındaki herkese neşe ve umut katıyorsun. Seninle her şey daha parlak, daha canlı. Gerçekten hayatın tadı senin gibi biriyle daha güzel. Hayata kattığın o canlı renkten bahsetmiyoruz bile :)

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miray soysal
miray soysal
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