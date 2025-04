Bir Meyve Olsan Ne Olurdun?

Sen bir meyve olsan, karpuz olurdun! Yatıştıran, uyumlu karakterinle seni başka bir meyveyle asla kıyaslayamayız. İnsanların ruhunu rahatlatan bir enerjin var, tıpkı karpuz gibi. O tatlı, ferahlatıcı halinle, seni her zaman yanımızda istememiz çok doğal. Seninle her şey daha hafif, daha keyifli; sen vazgeçilmezsin. Her zaman aradığımız bir şeysin. Ayyy peynirle de pek bir güzel gidersin :)