Bir Kadın İçerdiği Amonyak Sayesinde Dişleri Beyazlattığı Söylendiği İçin Diş Macunu Yerine İdrarını Kullandı

Antik Roma'da idrar, temizleyici özelliklerinden faydalanılarak, birçok farklı alan ve işlemde kullanılmış. Günümüzde ise bir video akımına dönüştü.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, dişleri çok sarardığı için dişlerini idrarıyla fırçalamak istediğini söyledi.
Öncesinde idrar testi verip idrarında bir problem olup olmadığını kontrol ettirdiğini söyleyen genç kız, dişlerini fırçaladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o video;
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Yalanını s..ler senin gece gece izlediğim mala bak..Sen b.. nu sulandırmış sürüyorsun galiba dişlerine.. Ne sinir oluyorum bunlara yaa..Yalancı ruh hastaları
gidip ıq testi yaptırsaydın keşke. Bu beyinle bu yaşa gelmen inanılmaz olmuş çünkü :) ayrıca gerçekten yalancıyı s2kseler kucak kucak geleceksin. etkileşim i... Devamını Gör