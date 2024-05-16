9-5 Çalışan Bir Kadın Infuencerların Artık Neden Sevilmediğini Anlattı: “Influencerlar ve Sınıf Kini”

@gorkem_kose adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, influencerların eskiden sevilerek takip edildiğini ancak günümüzde pek de samimi bulunmadığını düşündüğünü söyleyerek kendine göre sebeplerini açıkladığı videosuyla viral oldu. Genç kadına izleyenlerden haklı olduğuna dair yorumlar geldi.