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9-5 Çalışan Bir Kadın Infuencerların Artık Neden Sevilmediğini Anlattı: “Influencerlar ve Sınıf Kini”

9-5 Çalışan Bir Kadın Infuencerların Artık Neden Sevilmediğini Anlattı: “Influencerlar ve Sınıf Kini”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 19:41

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@gorkem_kose adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, influencerların eskiden sevilerek takip edildiğini ancak günümüzde pek de samimi bulunmadığını düşündüğünü söyleyerek kendine göre sebeplerini açıkladığı videosuyla viral oldu. Genç kadına izleyenlerden haklı olduğuna dair yorumlar geldi.

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Genç kadın bu değişimin sebebini eskiden influencerlığın bir hobi şimdiyse meslek sayıldığını söylerek anlatmaya başladı.

Genç kadın bu değişimin sebebini eskiden influencerlığın bir hobi şimdiyse meslek sayıldığını söylerek anlatmaya başladı.

Ve bu mesleği yapan kişilerin zaman zaman 9-5 çalışanlara eleştiri niteliğinde gönderiler paylaşmasını da doğru bulmadığını söyledi.

Ve bu mesleği yapan kişilerin zaman zaman 9-5 çalışanlara eleştiri niteliğinde gönderiler paylaşmasını da doğru bulmadığını söyledi.

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