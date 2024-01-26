Ne Çarşaflar Ne Havlular! Bir Kadın Otel Odalarındaki En Pis Şeyin Su Isıtıcıları Olduğunu İddia Etti

Otel odalarındaki birçok ürün hijyen açısından bizi tedirgin ettiğinden kendimizce önlemler alıyoruz. Fakat otel odalarındaki hiç beklemediğimiz bir ürünün çok farklı amaçlarla kullanıldığı ortaya çıktı.
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Bir kadın çarşaf, havlu, yastık gibi hijyeninden şüphe ettiğimiz ürünlerden çok, otel odalarındaki su ısıtıcalara dikkat etmemiz gerektiğini söyledi.
İnsanların su ısıtıcılarda iç çamaşırlarını ve çoraplarını kaynattıklarını söyleyen kadın bu su ısıtıcıları asla kullanmamak gerektiği konusunda uyardı.
İşte o video;
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