Sinemalarda Bu Hafta: 'Yurt'tan 'Hayali Arkadaşlar'a 13 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: 'Yurt'tan 'Hayali Arkadaşlar'a 13 Film Vizyonda!
Merhabalar. Sinemalarda bu hafta romantik komediden korkuya ve animasyona kadar birbirinden dikkat çekici filmler vizyona giriyor. 'Yurt'tan 'Hayali Arkadaşlar'a işte haftanın 13 filmi karşınızda!
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1. Dünya Malı - Eksi Bir
2. Yurt
3. Hayali Arkadaşlar
4. Alem-i Cin 5: Azap
5. Ziyaretçiler: Bölüm 1
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6. Üç Silahşörler: D'Artagnan
7. Eclipse
8. Sonsuza Kadar Kaçamazsın
9. Her Renkte Aşk
10. Yeter Artık
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11. Becky'nin Gazabı
12. Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta
13. Birader
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