Sinemalarda Bu Hafta: 'Yurt'tan 'Hayali Arkadaşlar'a 13 Film Vizyonda!

D'Artagnan ölüme terk edildikten sonra saldırganlarını bulmak için Paris'e gelir ve bu da onu Fransa'nın geleceğinin tehlikede olduğu gerçek bir savaşa sürükler. Kendisini kralın üç silahşörleri olan Athos, Porthos ve Aramis ile birlikte bulur.

Yönetmen: Martin Bourboulon

Oyuncular: François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris