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Sinemalarda Bu Hafta: 'Yurt'tan 'Hayali Arkadaşlar'a 13 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: 'Yurt'tan 'Hayali Arkadaşlar'a 13 Film Vizyonda!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 07:01

Merhabalar. Sinemalarda bu hafta romantik komediden korkuya ve animasyona kadar birbirinden dikkat çekici filmler vizyona giriyor. 'Yurt'tan 'Hayali Arkadaşlar'a işte haftanın 13 filmi karşınızda!

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1. Dünya Malı - Eksi Bir

1. Dünya Malı - Eksi Bir

Genç bir adam olan Vural, ustasını hapse attıran adamın kumarhanesinde çalışmaya başlar. Kumarhane sahibinin Barnabas İncili’ni çalmayı planladığı öğrenen Vural, ustasının intikamını almak için harekete geçer.

Yönetmen: Uygur Akkaya

Oyuncular: Berk Hakman, Erkan Köse, Asena Tuğal

2. Yurt

2. Yurt

14 yaşındaki Ahmet, babasının baskısıyla sadece erkeklerin kaldığı dini bir yurda yerleştirilir. Bildiği dünyadan bambaşka bir dünyaya adım atan çocuk, hem babasının beklentilerini karşılamaya çalışır hem de okul ve yurdun baskısıyla mücadele etmek zorunda kalır.

Yönetmen: Nehir Tuna

Oyuncular: Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik

3. Hayali Arkadaşlar

3. Hayali Arkadaşlar

Zor bir deneyim yaşayan genç kız, gerçek hayattaki arkadaşları büyürken herkesin geride bıraktığı hayali arkadaşlarını görmeye başlar. Bu süper gücü sayesinde ise büyülü bir maceraya atılır. 

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Cailey Fleming, Ryan Reynolds, John Krasinski

4. Alem-i Cin 5: Azap

4. Alem-i Cin 5: Azap

Aslı yıllardır görüşmediği babasının öldüğünü öğrenir. 20 yıldır gitmediği köyüne giden Aslı burada babasının ölümünden sonra köylünün kendisinden sakladığı büyük bir günahı öğrenir: Köye cinlerin laneti çökmüştür.

Yönetmen: Ahmet Arslan

Oyuncular: Özcan Varaylı, Levent Çakır, Merve Özel

5. Ziyaretçiler: Bölüm 1

5. Ziyaretçiler: Bölüm 1

Ürkütücü küçük bir kasabada arabaları bozulan genç bir çift, geceyi uzak bir kulübede geçirmek zorunda kalır. Görünürde hiçbir gerekçesi olmayan üç maskeli yabancı tarafından acımasızca saldırıya uğradıklarında paniğe kapılırlar.

Yönetmen: Renny Harlin

Oyuncular: Madelaine Petsch, Froy Gutierrez, Rachel Shenton

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6. Üç Silahşörler: D'Artagnan

6. Üç Silahşörler: D'Artagnan

D'Artagnan ölüme terk edildikten sonra saldırganlarını bulmak için Paris'e gelir ve bu da onu Fransa'nın geleceğinin tehlikede olduğu gerçek bir savaşa sürükler. Kendisini kralın üç silahşörleri olan Athos, Porthos ve Aramis ile birlikte bulur.

Yönetmen: Martin Bourboulon

Oyuncular: François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris

7. Eclipse

7. Eclipse

Film, Türkiye’nin ilk olimpiyat madalyasını almak için mücadele eden beş jimnastikçinin kendilerini eşi benzeri görülmemiş bir engelle karşı karşıya buldukları halde hayallerini gerçekleştirmelerini konu alıyor.

Yönetmen: İpek Kent, Efe Öztezdoğan

Oyuncular: Nazlı Savranbaşı, Ahmet Önder, İbrahim Çolak

8. Sonsuza Kadar Kaçamazsın

8. Sonsuza Kadar Kaçamazsın

Film, geçmişindeki trajik bir olaydan dolayı anksiyete yaşayan genç bir kızın kendisini bir sosyopat tarafından ormanda ölümcül bir saldırı sırasında kovalanırken bulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Michelle Schumacher

Oyuncular: J.K. Simmons, Fernanda Urrejola, Allen Leech

9. Her Renkte Aşk

9. Her Renkte Aşk

Yönetmen koltuğunda Alp Can Yolyapan'ın oturduğu romantik komedi türündeki film, boyacılık yaparak evlerinin geçimini sağlayan 3 kız kardeşin hikayesini ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Alp Can Yolyapan

Oyuncular: Selçuk Kılıç, Özlem Gezgin, Cahit Kayaoğlu

10. Yeter Artık

10. Yeter Artık

Film, evliliğinde şiddete maruz kalan genç bir kadın olan Feyza'nın yaşadıklarını konu alıyor. Feyza gördüğü şiddetten etkilenmemesi için kızını korumaya çalışır ancak çabası yetmez. Kızının cinsel ve taciz ve saldırıya uğraması tüm dünyasını altüst eder.

Yönetmen: Murat Kuşçu

Oyuncular: Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral, Aleyna Kılıç

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11. Becky'nin Gazabı

11. Becky'nin Gazabı

Ailesine yapılan şiddetli bir saldırıdan kurtulduktan iki yıl sonra Becky, Elena adında yaşlı bir kadının gözetiminde hayatını yeniden kurmaya çalışır. Ancak 'Soylu Adamlar' olarak bilinen bir grup evlerine girip onlara saldırıp çok sevdiği köpeği Diego'yu alınca Becky, kendisini ve sevdiklerini korumak için eski yöntemlerine dönmek zorunda kalır.

Yönetmenler: Matt Angel, Suzanne Coote

Oyuncular: Lulu Wilson, Seann William Scott, Denise Burse

12. Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta

12. Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta

Kötü bir teknoloji dehası, şehri bir metaevren simülasyonuna dönüştürmekle tehdit ederek, günü kurtarma işini Combat Wombat'a bırakır.

Yönetmenler: Ricard Cussó, Tania Vincent

Oyuncular: Deborah Mailman, David Wenham, Ed Oxenbould

13. Birader

13. Birader

Filmdeki olaylar, suç teşkil eden ve şüpheli faaliyetlere girişen bir grup kanun kaçağı arkadaşın etrafında dönüyor, ancak bu durum onları tehlikeli sonuçları olan büyük krizlere sürüklüyor.

Yönetmen: Karim El Sobky

Oyuncular: Amr Youssef, Dina El-Sherbiny, Mohamed Mamdouh

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