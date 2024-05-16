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Denizli’de Karşıdan Karşıya Geçen Yayaya Çarpmamak İçin Ani Manevra Yapan Sürücü Dört Kişiye Çarptı

Denizli’de Karşıdan Karşıya Geçen Yayaya Çarpmamak İçin Ani Manevra Yapan Sürücü Dört Kişiye Çarptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 20:47

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi’nde 07.00 sularında bir cip sürücüsü 4 yayaya çarptı. O anlar önce güvenlik kamerasına yansıdı kaza sonrası olay yerini ise vatandaşlar kayda aldı.

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DHA’dan Ramazan Çetin’in haberine göre sürücü karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya çarpmamak için ani manevra yaptı ancak sonrasında facia yaşandı.

DHA’dan Ramazan Çetin’in haberine göre sürücü karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya çarpmamak için ani manevra yaptı ancak sonrasında facia yaşandı.

Sürücü karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarparken kaldırımda servis bekleyen Afganistan uyruklu 3 kişiye daha çarptı.

Sürücü karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarparken kaldırımda servis bekleyen Afganistan uyruklu 3 kişiye daha çarptı.

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