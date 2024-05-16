Denizli’de Karşıdan Karşıya Geçen Yayaya Çarpmamak İçin Ani Manevra Yapan Sürücü Dört Kişiye Çarptı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi’nde 07.00 sularında bir cip sürücüsü 4 yayaya çarptı. O anlar önce güvenlik kamerasına yansıdı kaza sonrası olay yerini ise vatandaşlar kayda aldı.