Koç Üniversite Öğrencileri Maaş Beklentilerini Dile Getirdi: “700 Bin Liradan Başlamayı Düşünüyorum”

Son zamanlarda üniversitelerde maaş beklentileri üzerine yapılan röportajlar sosyal medyanın gündeminde. Neredeyse her hafta öğrencilerin maaş beklentilerini açıkladığı röportajlar yapılırken, her video izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.
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Şimdilerdeyse bu soru Koç Üniversitesi öğrencilerine soruldu. Tıp fakültesi öğrencisi genç kadının ‘700 bin lira’ yanıtı dikkat çekti.
Diğer cevaplar ise genel olarak 70 bin TL ile 200 bin TL arasındaydı.
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