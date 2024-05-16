Survivor Yasin'in Hırsızlık İtirafından Karısını Başkasıyla İzleyen Adama TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Yasin'in Hırsızlık İtirafından Karısını Başkasıyla İzleyen Adama TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
16 Mayıs Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kanal D'nin en uzun soluklu dizilerinden Yargı'nın finaline sayılı gün varken, dizide Efe rolüyle izlediğimiz Ulvi Kahyaoğlu, dizi hakkında Birsen Altuntaş'a konuştu.
2. Now TV'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım'ın 30. bölümüyle ekranlara veda edeceği haberi herkesi üzdü. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, finalde diziye beklenmedik bir konuk oyuncu katılacak.
3. Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'ın yıllar önce Yalın'ın şarkılarını seslendirdiği dondurma reklamında oynadığı ortaya çıktı.
4. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yine dumur eden anlar yaşandı. Kendisinde büyü olduğunu zanneden adamın karısı için eve erkek çağırıp onların birlikteliğini izlediği itirafı stüdyoyu buz kestirdi.
5. Yalı Çapkını'nda Seyran'ın psikoloğu olan Gülseren Budayıcıoğlu'nu, Tilbe Saran canlandıracak. İkilinin 70. bölümden ilk karesi yayınlandı.
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6. Kızıl Goncalar izleyicisi sosyal medyada dizi hakkında söylese linç edileceği yorumlarını paylaştı!
7. Efsane diziler arasında yer alan Cennet Mahallesi'nde Pembe karakterine hayat veren Melek Baykal geçtiğimiz günlerde Müjdat Gezen'in YouTube kanalına konuk olmuştu. Baykal, Cennet Mahallesi setinde Alişan'la yaşadığı bir olayı ilk kez anlattı.
8. Kanal D'nin 3 sezondur devam eden dizisi Yargı'nın finaline az bir zaman kala Yargı izleyicileri dizi hakkındaki linçlenecek fikirlerini açıkladılar.
9. Bir döneme damgasını vuran Medcezir dizisinin Ender Serez'i Mine Tugay'ın Çağatay Ulusoy ile sahnesinde yaptığı İngilizce telefon konuşması yeniden gündem oldu.
10. Kızılcık Şerbeti dizisinden sağlık problemleri nedeniyle ayrılan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenmişti. Sağlığa tekrardan kavuşan Tanrıöğen'in setlere ne zaman döneceği merak edilirken, dizide Umut ve Metehan'ı canlandıran Serkan Tınmaz ve Rahimcan Kapkap'tan açıklama geldi.
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11. Geçtiğimiz günlerde yasaklı madde alışverişi yaparken yakalandığı iddialarıyla konuşulan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek gündemden düşmüyor. Oldukça güçlü iddiaların tam da ortasında kalan Feyza Civelek'in rol aldığı diziden ayrılıp ayrılmayacağı da hemen konuşulmaya başlanmıştı.
12. Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu aldığı yüksek reyting oranlarıyla 2. sezonu garantilemişti. Kadrosu ve senaryosuyla çok iyi bir iş çıkaran Sandık Kokusu'nun başrolünün diziden ayrılacağı haberi ise hepimizi şoke etti.
13. atv'nin uzun soluklu dizilerinden Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, katıldığı bir söyleşide dizideki ağlama sahneleri hakkında konuşup başına gelenleri anlattı.
14. NOW ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'a Cüneyd'in babası Vahit karakteriyle Tolga Tekin dahil olmuştu. Mert Yazıcıoğlu ile yıllar önce aynı dizide rol aldığı ortaya çıkan Tekin, rol arkadaşıyla 5 yıl sonra aynı pozu verdi.
15. Survivor All Star'da sezonun en büyük sorunlarından biri Poyraz'ın Dominikli bir adamın evini soyması olmuştu. Yapılan hırsızlık sonunda Acun Ilıcalı şikayet etmemesi için ev sahibine dil döktüğünü de açıkça söylemişti. Survivor'dan elenmesinin ardından Yasin'den hırsızlıkla ilgili itiraflar geldi!
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16. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. 5. sezon onayını alan dizinin en sevilen karakterlerinden olan Süsen ve Ömer çifti çok yakında evleniyor. Henüz yaşları küçük olduğu için eleştirilen karakterlerden Ömer'e hayat veren Yiğit Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ömer'in yaşını ifşaladı. Bakalım Ömer'in doğum tarihi neymiş?
17. Survivor All Star'da finale haftalar kaldığı için haftalık eleme sayısı ikiye çıkarıldı. Pazar günü yapılan elemenin ardından bir eleme daha gerçekleşti. Survivor All Star'a kim veda etti?
18. Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna. Hatta ünü ülke sınırlarını aştı ve Yunanistan'da da sık sık adı geçmeye başladı. Bunun en büyük sebebi de elbette Yunan yarışmacı Yorgos! Yorgos'un Aleyna'ya hislerinden daha önce bahsetmiştik ama Dalaka'nın Aleyna'ya karşı tavırlarının nedeninin bu olduğunu daha önce bilmiyorduk!
19. İkinci sezon onayını alan Sandık Kokusu'ndan izleyenleri şoke eden bir haber geldi. Dizinin başrollerinden birinin ayrılacağının öğrenilmesinin ardından izleyici büyük üzüntü duymuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre aynı gün içinde yerine başka bir oyuncuyla anlaşıldı bile!
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