Özcan Deniz Kızıl Goncalar'daki Muhteşem Performansının Ardından Mert Yazıcıoğlu'na Övgü Yağdırdı!
Özcan Deniz Kızıl Goncalar'daki Muhteşem Performansının Ardından Mert Yazıcıoğlu'na Övgü Yağdırdı!
Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Cüneyd karakteriyle devleşen Mert Yazıcıoğlu hemen her bölüm binlerce insanın takdirini topluyor. Daha önce Karagül dizisinde birlikte rol aldığı Özcan Deniz'le de yeniden Kızıl Goncalar'da buluşan Yazıcıoğlu, övgülerin en büyüğünü rol arkadaşından aldı.
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Son dönemde en sık konuştuğumuz isimlerden biri olan Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar'daki oyunculuğuyla adeta bir görsel şölen yaratıyor.
Aslına bakarsanız kendisi rol yapmıyor, adeta bu rolü yaşıyor! Hatta Cüneyd'le o kadar bütünleşti ki başka birini bu rolde düşünemez olduk.
Dizide Zeynep'le konuşmalarının yanı sıra Levent'le olan sahneleri de ayrı beğenilen Mert Yazıcıoğlu, rolü "yaşayış" biçimiyle de sürekli övülüyor.
Hatta kendisini sık sık öven isimlerden biri de finans profesörü Özgür Demirtaş!
Mert Yazıcıoğlu'na gelen tüm övgüler, dizideki rol arkadaşı Özcan Deniz'i fazlasıyla gururlandırdı.
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Ne yalan söyleyelim bu oyunculuk karşısında biz de hayranlığımızı gizleyemiyoruz! Siz ne düşünüyorsunuz?
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