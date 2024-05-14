Özcan Deniz Kızıl Goncalar'daki Muhteşem Performansının Ardından Mert Yazıcıoğlu'na Övgü Yağdırdı!

Kızıl Goncalar'da canlandırdığı Cüneyd karakteriyle devleşen Mert Yazıcıoğlu hemen her bölüm binlerce insanın takdirini topluyor. Daha önce Karagül dizisinde birlikte rol aldığı Özcan Deniz'le de yeniden Kızıl Goncalar'da buluşan Yazıcıoğlu, övgülerin en büyüğünü rol arkadaşından aldı.