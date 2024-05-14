Survivor Yasin'in İtirafına Evrim'den Cevap Gecikmedi: "İyi B.k Yedin!"
Survivor Yasin'in İtirafına Evrim'den Cevap Gecikmedi: "İyi B.k Yedin!"
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Sezonun en sevilen isimlerinden biri olan Yasin, geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'a veda ederek tüm sevenlerini üzmüştü.
Hem MasterChef'te hem daha önce katıldığı Survivor'da büyük bir hayran kitlesi elde eden Yasin'in genellikle eğlenceli tavırları ve renkli kişiliği programlara damga vuruyor.
Tabii hep neşeli olmayan Yasin'i sık sık tartışmalar içinde de izledik. Mesela 2022'de birlikte yarıştığı Evrim'le o zamanlar pek anlaşamasa da sonradan arkadaş olmuşlardı.
Yasin'den Evrim'e 2022 yılıyla ilgili bir itiraf geldi.
Yarışmada gözü kapalıyken Evrim'e yer yön tarif eden Yasin, Evrim'i bilerek düşürdüğünü itiraf etti.
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Yasin'in itirafından sonra Evrim'den cevap gecikmedi!
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