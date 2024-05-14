Bahar Setine Gidip Oyuncuları Puanlayan TikToker'ın Dobra Yorumları
Bahar Setine Gidip Oyuncuları Puanlayan TikToker'ın Dobra Yorumları
Kaynak: https://www.tiktok.com/@multivsqx_/vi...
Beraber fotoğraf çektirdiği ünlü isimleri puanlamasıyla bilinen TikToker, bu defa Bahar setine gidip tüm oyuncuları dobra dobra yorumladı.
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Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Her bölümü bir öncekini sollayan Bahar dizisi özellikle oyuncuların performansıyla arşa çıkarken, bir TikToker'dan Bahar'la ilgili ilginç bir içerik geldi.
Beraber fotoğraf çektirdiği ünlüleri puanlamasıyla tanınan TikToker, bu defa Bahar setine gidip tüm oyuncuları puanlamış. Tabii dobra yorumlarını da ihmal etmemiş.
İşte o paylaşım:
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