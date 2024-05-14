Görüş Bildir
Haberler
TV
Bahar Setine Gidip Oyuncuları Puanlayan TikToker'ın Dobra Yorumları

Bahar Setine Gidip Oyuncuları Puanlayan TikToker'ın Dobra Yorumları

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 14:05

Beraber fotoğraf çektirdiği ünlü isimleri puanlamasıyla bilinen TikToker, bu defa Bahar setine gidip tüm oyuncuları dobra dobra yorumladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@multivsqx_/vi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Her bölümü bir öncekini sollayan Bahar dizisi özellikle oyuncuların performansıyla arşa çıkarken, bir TikToker'dan Bahar'la ilgili ilginç bir içerik geldi.

Her bölümü bir öncekini sollayan Bahar dizisi özellikle oyuncuların performansıyla arşa çıkarken, bir TikToker'dan Bahar'la ilgili ilginç bir içerik geldi.

Beraber fotoğraf çektirdiği ünlüleri puanlamasıyla tanınan TikToker, bu defa Bahar setine gidip tüm oyuncuları puanlamış. Tabii dobra yorumlarını da ihmal etmemiş.

Beraber fotoğraf çektirdiği ünlüleri puanlamasıyla tanınan TikToker, bu defa Bahar setine gidip tüm oyuncuları puanlamış. Tabii dobra yorumlarını da ihmal etmemiş.

İşte o paylaşım:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın