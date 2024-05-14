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Gelin Evi Yarışmacısı, Çekimde Evinin Geldiği Hali Paylaştı!

Gelin Evi Yarışmacısı, Çekimde Evinin Geldiği Hali Paylaştı!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 12:09

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi'ne katılan bir yarışmacı, yarışma ekibinin evini nasıl dağıttığı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi, gündüz kuşağının en sevilen yapımlardan olmaya devam ediyor.

Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi, gündüz kuşağının en sevilen yapımlardan olmaya devam ediyor.

Yarışmacıların programdaki halleri sık sık gündem olurken bir yandan da yarışma hakkında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla viral oluyorlar.

Yarışmacıların programdaki halleri sık sık gündem olurken bir yandan da yarışma hakkında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla viral oluyorlar.

Buna son örnek ise yarışmaya katılan Sinem Kabasakal Teke'nin Gelin Evi çekimlerinde evinin geldiği son hali paylaşması oldu.

Buna son örnek ise yarışmaya katılan Sinem Kabasakal Teke'nin Gelin Evi çekimlerinde evinin geldiği son hali paylaşması oldu.

Ekibin giderken eşyaları eski haline getirdiğinin altını çizen yarışmacı yine de bu karmaşadan kaçamamış. İşte o anlar:

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