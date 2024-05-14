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Acun Ilıcalı Survivor'da SMS Oylamasının Kaldırılmasına Sebep Olan İki İsmi Açıkladı!

Acun Ilıcalı Survivor'da SMS Oylamasının Kaldırılmasına Sebep Olan İki İsmi Açıkladı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
15.05.2024 - 01:18

Survivor All Star'da bu sezon SMS oylamasının olmaması ilk başta büyük heyecan yaratmıştı. Hem yarışmacıların hem de izleyicilerin beğenisini kazanan bu uygulama, yarışma başladıktan bir süre sonra işlerin pek de yolunda gitmemesine yol açtı. Acun Ilıcalı, bu uygulamayı kimlerin istediğini açıkladı!

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Survivor All Star'da son yılların en kaoslu sezonu yaşanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de SMS oylamasının artık olmaması elbette.

Survivor All Star'da son yılların en kaoslu sezonu yaşanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de SMS oylamasının artık olmaması elbette.

Çünkü bu kez de izleyiciden bir beklentisi olmayan yarışmacılar daha fazla gerginlik çıkarmaya başladılar.

Çünkü bu kez de izleyiciden bir beklentisi olmayan yarışmacılar daha fazla gerginlik çıkarmaya başladılar.

Acun Ilıcalı'nın defalarca sinir krizi geçirmesine sebep olan bu uygulamayı kimlerin istediği sonunda belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın defalarca sinir krizi geçirmesine sebep olan bu uygulamayı kimlerin istediği sonunda belli oldu!

Ilıcalı, "SMS sisteminden en çok şikayet eden 2 isim vardı." diyerek Batuhan ve Nagihan'ın isimlerini açıkladı.

Ilıcalı, "SMS sisteminden en çok şikayet eden 2 isim vardı." diyerek Batuhan ve Nagihan'ın isimlerini açıkladı.

Açıkçası pek şaşırmadık. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Açıkçası pek şaşırmadık. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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