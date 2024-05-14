Acun Ilıcalı Survivor'da SMS Oylamasının Kaldırılmasına Sebep Olan İki İsmi Açıkladı!

Survivor All Star'da bu sezon SMS oylamasının olmaması ilk başta büyük heyecan yaratmıştı. Hem yarışmacıların hem de izleyicilerin beğenisini kazanan bu uygulama, yarışma başladıktan bir süre sonra işlerin pek de yolunda gitmemesine yol açtı. Acun Ilıcalı, bu uygulamayı kimlerin istediğini açıkladı!