Birbirlerinden Daha Fazla Uzak Duramadılar: Survivor'da Aleyna ve Yunus Emre Arasındaki Küslük Bitti!
Birbirlerinden Daha Fazla Uzak Duramadılar: Survivor'da Aleyna ve Yunus Emre Arasındaki Küslük Bitti!
Survivor'da sezonun başından bu yana yakın arkadaşlıkları başta aileleri olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştirilen Aleyna ve Yunus Emre bir süredir konuşmuyorlardı. Konuşmayan ikilinin arasındaki buzlar sonunda eridi!
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Survivor'da sezonun başından bu yana yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Aleyna ve Yunus Emre, bu sebeple sık sık eleştirilere maruz kalıyorlardı.
Bu arkadaşlık sebebiyle hem Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den hem de Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'ndan "uzak dur" ihtarı yiyen ikilinin arası bir süre sonra açılmıştı.
Aleyna'nın "Ben senin ailendeki kadınlara benzemem" röportajının ardından aralarındaki ipler iyice gerilmiş; Aleyna sezon başından beri sorun yaşadığı Nagihan'la birlik olmuştu.
Yaklaşık 1 aydır konuşmayan ikili arasındaki buzlar sonunda biraz da olsa eridi.
Yaklaşık 1 aydır konuşmayan Aleyna ve Yunus Emre sonunda ilk kez konuştular.
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Aleyna'nın Nagihan ve Nefise'yle kurduğu yakınlığın nedeni olarak Yunus Emre'nin "olayını" göstermesiyle başlayan sohbet, eleme yarışında her ikisinin de yanlarında yakın arkadaşlarını görmek istediklerini belirtmesiyle bitti.
Ne dersiniz, aralarındaki sular durulur mu?
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