16 Mayıs Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Mayıs Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 16 Mayıs Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.
Survivor All Star'da finale haftalar kaldığı için haftalık eleme sayısı ikiye çıkarıldı. Pazar günü yapılan elemenin ardından bir eleme daha gerçekleşti. Survivor All Star'a kim veda etti?
Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne onur konuğu olarak katılan Hande Erçel'in kombini sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Afra Saraçoğlu da Hande Erçel'in güzelliği karşısında tepkisiz kalamadı!
Kayseri'de, sosyal medya platformunda 8 yaşındaki kızına şiddet içerikli ve müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı.
Eurovision 2024 ikincisi Baby Lasagna, hükümetin verdiği 50 bin euro'luk ödülü almayı kabul etmeyerek paranın tamamını bağışladı.
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. 5. sezon onayını alan dizinin en sevilen karakterlerinden olan Süsen ve Ömer çifti çok yakında evleniyor. Henüz yaşları küçük olduğu için eleştirilen karakterlerden Ömer'e hayat veren Yiğit Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ömer'in yaşını ifşaladı. Bakalım Ömer'in doğum tarihi neymiş?
İlk kez 2004 yılında televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan unutulmaz dizi Avrupa Yakası'nın eşi benzeri olmayan karakterlerinin burç analizine hazır olun! Dizinin sevilen karakterlerinin zayıf ve güçlü yönlerine göre astrolojik yorumu astrolog Tuğba Güneş Köklü'den geldi.
Bu yıl 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivali'ne ülkemizi temsilen katılanlardan biri olan Birce Akalay, ortama yaptığı asalet kokan girişle kendine hayran bıraktı!
Geçtiğimiz aylarda ''Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda, metroda mini etek, askılı giyinilmez.' çıkışıyla tepki çeken Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı! Ekinci'nin sahne kombini topa tutuldu.
Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna. Hatta ünü ülke sınırlarını aştı ve Yunanistan'da da sık sık adı geçmeye başladı. Bunun en büyük sebebi de elbette Yunan yarışmacı Yorgos! Yorgos'un Aleyna'ya hislerinden daha önce bahsetmiştik ama Dalaka'nın Aleyna'ya karşı tavırlarının nedeninin bu olduğunu daha önce bilmiyorduk!
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Kendisini ‘Cinsel Terapist’ olarak tanıtan Psikolog Buse Aydın’a 550 bin 59 TL ceza verildi. Cezanın nedeni ise sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini 'cinsel terapist' olarak tanıtması.
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