"Eğitim Seviyesi Karışık Toplumlarda Metroda Mini Etek Giyilmez" Diyen Tuğba Ekinci Sahneye Jartiyerle Çıktı!

Geçtiğimiz aylarda ''Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda, metroda mini etek, askılı giyinilmez.' çıkışıyla tepki çeken Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı! Ekinci'nin sahne kombini topa tutuldu.