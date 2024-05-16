"Eğitim Seviyesi Karışık Toplumlarda Metroda Mini Etek Giyilmez" Diyen Tuğba Ekinci Sahneye Jartiyerle Çıktı!
"Eğitim Seviyesi Karışık Toplumlarda Metroda Mini Etek Giyilmez" Diyen Tuğba Ekinci Sahneye Jartiyerle Çıktı!
Geçtiğimiz aylarda ''Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda, metroda mini etek, askılı giyinilmez.' çıkışıyla tepki çeken Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı! Ekinci'nin sahne kombini topa tutuldu.
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Hafızalarımıza "O Şimdi Asker" şarkısıyla kazınan Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.
Ünlü şarkıcı sık sık hemcinslerine karşı yaptığı yorumlarla da gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Sıla ve Ahmet Kural davası hakkında "Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez" açıklamasından tutun da Esin Çepni'yle yaptığı aldatma tartışmasında "İki üç senede bir kadın değiştirecek belki ne var bunda?" açıklamasına ünlü şarkıcı hemcinslerine sataşmadan durmuyor.
Hatırlarsanız ünlü şarkıcı genç kızların giyimini de ''Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda, metroda mini etek, askılı giyinilmez." sözleriyle eleştirilmiş ve tepki çekmişti.
Her fırsatta kadınları eleştiren ünlü şarkıcı bu sefer de "bu ne tezatlık?" dedirtecek hareketiyle gündeme geldi. Tuğba Ekinci son sahnesine jartiyerle çıktı.
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin bir de Ekinci'nin sahne kombinine kim ne demiş ona bakalım!
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