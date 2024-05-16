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8 Yaşındaki Kızına Müstehcen Sözler Söyleyen TikTok Kullanıcısı Canlı Yayın Yaparken Gözaltına Alındı

8 Yaşındaki Kızına Müstehcen Sözler Söyleyen TikTok Kullanıcısı Canlı Yayın Yaparken Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.05.2024 - 00:42

Kayseri'de, sosyal medya platformunda 8 yaşındaki kızına şiddet içerikli ve müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre polis ekipleri, 8 yaşındaki kızına karşı şiddet içerikli, müstehcen konuşmalar yaptığı videoyu sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre polis ekipleri, 8 yaşındaki kızına karşı şiddet içerikli, müstehcen konuşmalar yaptığı videoyu sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G'yi (35) gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G'yi (35) gözaltına aldı.

Yapılan incelemede S.G'nin eşinden 2018 yılında boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla birlikte yaşadığı tespit edildi.

Yapılan incelemede S.G'nin eşinden 2018 yılında boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla birlikte yaşadığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan adli işlem başlatıldı.
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