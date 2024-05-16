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28 Şubat Davasından Tutuklu Generallerin Cezası Kaldırıldı

28 Şubat Davasından Tutuklu Generallerin Cezası Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.05.2024 - 00:14 Son Güncelleme: 17.05.2024 - 01:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 hükümlünün kalan cezalarının, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 hükümlünün kalan cezalarının, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Buna göre, 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Öte yandan hükümlüler Haci Sülük, Ali Efteraslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz'ın cezaları aynı gerekçelerle affedildi. Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

Öte yandan hükümlüler Haci Sülük, Ali Efteraslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz'ın cezaları aynı gerekçelerle affedildi. Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.
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