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Bir Kabileyi Ziyaret Eden Türk Gezgin'e Kabile Üyeleri Uyuşturucu Etkisi Olan Bir Meyve İkram Etti

Bir Kabileyi Ziyaret Eden Türk Gezgin'e Kabile Üyeleri Uyuşturucu Etkisi Olan Bir Meyve İkram Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 16:25

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Her ülkenin kendine has bir kültürü ve misafirperverlik anlayışı bulunur. Bu çeşitlilik, dünya üzerindeki farklı toplulukların benzersiz yaşam tarzlarını ve geleneklerini yansıtır. Bu nedenle, dünya üzerindeki her ülkenin kendine has bir kültürü ve misafir ağırlama anlayışı vardır ve bu, onların eşsiz kimliklerinin bir parçasıdır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7y_Ac...
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Türk bir gezgin'e ziyaret ettiği bir kabilede, bağımlılık yaptığı bilinen betel cevizi ikram edildi.

Türk bir gezgin'e ziyaret ettiği bir kabilede, bağımlılık yaptığı bilinen betel cevizi ikram edildi.

Ne olduğunu bilmeden tadına bakan genç kadın, yediği meyve hakkında bilgi edinince hayatının şokunu yaşadı.

Ne olduğunu bilmeden tadına bakan genç kadın, yediği meyve hakkında bilgi edinince hayatının şokunu yaşadı.

İşte o video;

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