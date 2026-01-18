Bir Ev Eşyası Olsan Hangisi Olurdun?
Bazı insanlar vardır; eve girdiği anda ortamın enerjisini değiştirir. Kimisi düzeniyle, kimisi pratikliğiyle, kimisi de fark ettirmeden hayatı kolaylaştırmasıyla öne çıkar. Aslında hepimiz, evdeki bir eşya gibi yaşıyoruz hayatı: Kimi sürekli çalışıyor, kimi sessizce destek oluyor, kimi konfor sağlıyor, kimi de kontrolü elinde tutuyor.
Bu test tam olarak buradan yola çıkıyor. Günlük alışkanlıkların, temizlikle ilişkin, teknolojiye bakışın ve ev hayatındaki reflekslerin üzerinden seni bir ev eşyasına dönüştürüyoruz. Üstelik bunu yaparken hem güldürüyor, hem düşündürüyor, hem de “Bu sonuç beni çok iyi anlatmış” dedirtiyor.
Hazırsan evi biraz kurcalayalım, karakterini eşyalara bırakalım.
1. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de cinsiyetini öğrenelim.
3. Eve girdiğinde ilk olarak neye dikkat edersin?
4. Ev işlerini yaparken seni en çok motive eden şey nedir?
5. Evde teknolojik çözümlere güveniyor musun?
6. Peki teknolojiyle ilişkin hangisine daha yakındır?
7. Bir pazar günü evdeysen genelde ne yaparsın?
8. Sessizce çalışan şeyler sana daha mı cazip gelir?
9. Peki bir ev eşyası olsan hangi özelliğinle öne çıkmak isterdin?
10. Evinle ilgili seni en iyi anlatan cümle hangisi?
11. Son olarak zaman kazandıran ürünler senin için önemli mi?
Sen Bosch akıllı robot süpürgesin. Sessiz bir güç ve maksimum kontrolcüsün!
Sen Bosch klasik süpürgesin. Güvenilir ve iş bitiricisin!
Sen rahat bir koltuksun. Konforun ve huzurun temsilcisisin!
Sen çamaşır makinesisin. Yani arka plandaki düzen ustasısın!
