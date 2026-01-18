Bir Ev Eşyası Olsan Hangisi Olurdun?

Bazı insanlar vardır; eve girdiği anda ortamın enerjisini değiştirir. Kimisi düzeniyle, kimisi pratikliğiyle, kimisi de fark ettirmeden hayatı kolaylaştırmasıyla öne çıkar. Aslında hepimiz, evdeki bir eşya gibi yaşıyoruz hayatı: Kimi sürekli çalışıyor, kimi sessizce destek oluyor, kimi konfor sağlıyor, kimi de kontrolü elinde tutuyor.

Bu test tam olarak buradan yola çıkıyor. Günlük alışkanlıkların, temizlikle ilişkin, teknolojiye bakışın ve ev hayatındaki reflekslerin üzerinden seni bir ev eşyasına dönüştürüyoruz. Üstelik bunu yaparken hem güldürüyor, hem düşündürüyor, hem de “Bu sonuç beni çok iyi anlatmış” dedirtiyor.

Hazırsan evi biraz kurcalayalım, karakterini eşyalara bırakalım.