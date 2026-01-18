onedio
Bir Ev Eşyası Olsan Hangisi Olurdun?

Mert Şenoğul
18.01.2026 - 16:01

Bazı insanlar vardır; eve girdiği anda ortamın enerjisini değiştirir. Kimisi düzeniyle, kimisi pratikliğiyle, kimisi de fark ettirmeden hayatı kolaylaştırmasıyla öne çıkar. Aslında hepimiz, evdeki bir eşya gibi yaşıyoruz hayatı: Kimi sürekli çalışıyor, kimi sessizce destek oluyor, kimi konfor sağlıyor, kimi de kontrolü elinde tutuyor.

Bu test tam olarak buradan yola çıkıyor. Günlük alışkanlıkların, temizlikle ilişkin, teknolojiye bakışın ve ev hayatındaki reflekslerin üzerinden seni bir ev eşyasına dönüştürüyoruz. Üstelik bunu yaparken hem güldürüyor, hem düşündürüyor, hem de “Bu sonuç beni çok iyi anlatmış” dedirtiyor.

Hazırsan evi biraz kurcalayalım, karakterini eşyalara bırakalım.

1. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de cinsiyetini öğrenelim.

3. Eve girdiğinde ilk olarak neye dikkat edersin?

4. Ev işlerini yaparken seni en çok motive eden şey nedir?

5. Evde teknolojik çözümlere güveniyor musun?

6. Peki teknolojiyle ilişkin hangisine daha yakındır?

7. Bir pazar günü evdeysen genelde ne yaparsın?

8. Sessizce çalışan şeyler sana daha mı cazip gelir?

9. Peki bir ev eşyası olsan hangi özelliğinle öne çıkmak isterdin?

10. Evinle ilgili seni en iyi anlatan cümle hangisi?

11. Son olarak zaman kazandıran ürünler senin için önemli mi?

Sen Bosch akıllı robot süpürgesin. Sessiz bir güç ve maksimum kontrolcüsün!

Sen modern, pratik ve akıllı çözümlerden yanasın. Hayatın karmaşasında her şeye yetişmek zorunda olmadığını biliyor, doğru sistemlerle işini kolaylaştırmayı seçiyorsun. Tıpkı Bosch Akıllı Robot Süpürge gibi, sen de sessizce çalışır ama büyük fark yaratırsın. Detayları kaçırmaz, ulaşılması zor alanlara bile çözüm üretirsin. Senin için temizlik sadece yüzeysel değil; planlı, düzenli ve sürdürülebilir olmalı. Kontrol sende, stres yok.

Sen Bosch klasik süpürgesin. Güvenilir ve iş bitiricisin!

Sen net, kararlı ve sorumluluk sahibisin. Bir işe başladığında yarım bırakmaz, sonuna kadar götürürsün. Belki en teknolojik çözüm değilsin ama herkes senin güvenilirliğini bilir. Hayatta iş olsun bitsin kafasındasın ve bu tavrınla birçok krizi sessizce çözersin. Sen olmadan düzen tam anlamıyla sağlanamaz.

Sen rahat bir koltuksun. Konforun ve huzurun temsilcisisin!

Sen bulunduğun ortama rahatlık getiriyorsun. Hayatı aceleye getirmeyen, insanlara durup nefes almayı hatırlatan bir yapın var. Temizlik ve düzen senin için önemli ama asıl mesele evdeki ruh hâli. İnsanlar senin yanında kendini güvende hissediyor çünkü sen konforu sadece fiziksel değil, duygusal olarak da sunuyorsun.

Sen çamaşır makinesisin. Yani arka plandaki düzen ustasısın!

Sen sessizce çalışan ama olmazsa olmaz bir karaktere sahipsin. Çok ön planda olmasan da yokluğun hemen fark edilir. Hayatta yük alan, sorumluluk taşıyan ve düzeni ayakta tutan sensin. Tekrarlayan işleri sorun etmez, sistem kurar ve devamlılığı sağlarsın. Senin düzen anlayışın evin gizli kahramanı gibidir.

