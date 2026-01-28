onedio
Bir Düğün Şarkısı Seç, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!

28.01.2026 - 20:01

Herkesin o özel an için aklında beliren bir melodi vardır. İster yılların eskitemediği bir klasik olsun, ister son dönemin popüler bir parçası... Seçtiğin ilk dans şarkısı sadece müzik zevkini değil, ilişkilere bakışını ve evliliğe ne kadar yakın olduğunu da gösteriyor. Favorini seç, evleneceğin zamanı söyleyelim!

Hadi bakalım, seç bir düğün şarkısı!

Sen seneye evleniyorsun!

Müjdeler olsun, hazırlıklara ufaktan başlasan iyi edersin! Senin için büyük gün sandığından çok daha yakın. Kafandaki o planlar ve hayaller artık gerçeğe dönüşmek üzere. Önümüzdeki yıl tam bu zamanlar, o seçtiğin şarkı eşliğinde ilk dansını ediyor olacaksın. Şimdiden davetiye listesini oluşturmaya başla bizce, zaman su gibi akıp geçecek!

Sen haftaya evleniyorsun!

Ne seneye, ne öbür aya... Senin durum acil, sanki her şey hazır gibi! Ruhun, kalbin o imzayı atmaya dünden razı. Belki nikah tarihi alındı bile, belki de hayatının aşkıyla o ani ve çılgın kararı vermek üzeresin. Haftaya o masaya oturmuş, şahitlerin huzurunda 'Evet' derken bulabilirsin kendini. Heyecandan damadın/gelinin ayağına basmayı unutma!

Birkaç seneye...

Acelen yok, sen aşkın tadını sindire sindire çıkarma taraftarısın. Ufukta evlilik görünüyor, o yolun yolcususun ama daha zamanı var. Şu an ilişkinin en tatlı, en dertsiz tasasız, flörtöz zamanlarını yaşıyorsun ya da yaşayacaksın. Şöyle bir 2-3 sene içinde her şey tam anlamıyla rayına oturacak ve o imzayı en doğru zamanda atacaksınız. O güne kadar gez, toz, anın keyfini sür!

5 sene sonra!

Senin için evlilik defteri henüz açılmamış, hatta kapağı bile aralanmamış! Önceliklerin, kariyerin, kişisel hedeflerin ve yaşayacağın maceralar var. 'Bekarlık sultanlıktır' lafının hakkını sonuna kadar veriyorsun. Yaklaşık 5 sene sonra, tam anlamıyla 'Ben oldum, hayatımı kurdum, artık hazırım' dediğin o noktada, o masaya en güçlü ve en emin halinle oturacaksın. Panik yok, bekarlığın tadını çıkar!

