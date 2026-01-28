Bir Düğün Şarkısı Seç, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!
Herkesin o özel an için aklında beliren bir melodi vardır. İster yılların eskitemediği bir klasik olsun, ister son dönemin popüler bir parçası... Seçtiğin ilk dans şarkısı sadece müzik zevkini değil, ilişkilere bakışını ve evliliğe ne kadar yakın olduğunu da gösteriyor. Favorini seç, evleneceğin zamanı söyleyelim!
Hadi bakalım, seç bir düğün şarkısı!
Sen seneye evleniyorsun!
Sen haftaya evleniyorsun!
Birkaç seneye...
5 sene sonra!
