Bir Cümlesiyle Hepimizin Kalbine İşleyen Şarkılar
Sözleri ne fazla derindir, ne de sıradan; ama bir anda, ‘Evet, bunu ben de hissettim,’ dersiniz. Bu şarkılar, bir anlamda bizi anlatır. Yaşadıklarımızı, düşündüklerimizi, belki de bir türlü söyleyemediklerimizi… Ve işte o an, şarkılar bir parça bizim olur.
1. Hayko Cepkin - Geç Kaldım
2. Şebnem Ferah - Can Kırıkları
3. Yasemin Mori - Aslında Bir Konu Var
4. Kreş - Ben Hala Seninim
5. Ogün Sanlısoy - Kaybettik Severken
6. Can Bonomo - Sen Bunları Duyma
7. Bertuğ Cemil - Yağmur
8. Candan Erçetin - Bahar
9. Özlem Tekin - Kimse Bilmez
10. Paptircem - Kaybettim Yirmilerimde
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
