Bir Cümlesiyle Hepimizin Kalbine İşleyen Şarkılar

06.10.2025 - 20:04

Sözleri ne fazla derindir, ne de sıradan; ama bir anda, ‘Evet, bunu ben de hissettim,’ dersiniz. Bu şarkılar, bir anlamda bizi anlatır. Yaşadıklarımızı, düşündüklerimizi, belki de bir türlü söyleyemediklerimizi… Ve işte o an, şarkılar bir parça bizim olur.

1. Hayko Cepkin - Geç Kaldım

2. Şebnem Ferah - Can Kırıkları

3. Yasemin Mori - Aslında Bir Konu Var

4. Kreş - Ben Hala Seninim

5. Ogün Sanlısoy - Kaybettik Severken

6. Can Bonomo - Sen Bunları Duyma

7. Bertuğ Cemil - Yağmur

8. Candan Erçetin - Bahar

9. Özlem Tekin - Kimse Bilmez

10. Paptircem - Kaybettim Yirmilerimde

