Bir Cümlesiyle Hepimizin Kalbine İşleyen Şarkılar

Sözleri ne fazla derindir, ne de sıradan; ama bir anda, ‘Evet, bunu ben de hissettim,’ dersiniz. Bu şarkılar, bir anlamda bizi anlatır. Yaşadıklarımızı, düşündüklerimizi, belki de bir türlü söyleyemediklerimizi… Ve işte o an, şarkılar bir parça bizim olur.